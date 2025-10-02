Список авто для работы в такси расширят

Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси

Планируется расширить перечень автомобилей, которые смогут использоваться в качестве такси, в соответствии с законом о локализации, до 1 марта 2026 года.

В этот список будут добавлены модели брендов Haval и Tenet, а также автомобили, производимые на калининградском заводе «Автотор», сообщил Минпромторг России.

Ведомство акцентировало внимание на том, что ранее выпущенный список является «первой редакцией» и будет обновляться по мере выполнения автопроизводителями условий локализации и программ специальных инвестиционных контрактов.

Первоначально перечень автомобилей для такси был опубликован накануне, в него вошли более 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу 1 марта 2026 года, и его требования будут касаться машин, которые будут включаться в региональные реестры легкового такси, за исключением Калининградской области, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, где предусмотрена отсрочка.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.