Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»

«Разборка недели» отобрала самые важные новости за неделю. Автомобили в России дешевеют. На рынке дебютируют новые кроссоверы. Государство определило, на каких машинах смогут работать таксисты.

В новом выпуске «Разборки недели»:

Езда без ОСАГО будет стоить сотни тысяч рублей
  • Сходил к врачу – лишился прав. Так может случиться, если у водителя обнаружат опасное заболевание. После приема доктор сообщит в ГАИ, а там аннулируют водительское удостоверение. Нововведение должно заработать в 2027 году.
  • Тринадцать автобрендов переписали ценники в начале осени, сообщает агентство «Автостат». При этом большинство моделей подешевели, но есть машины, за которые теперь просят больше.
  • Со следующего года таксисты, покупая себе новые машины, смогут выбрать модели только из утвержденного списка. Все автомобили из этого перечня выпускают в нашей стране.
  • Законодатели решили ужесточить наказание для тех, кто притворяется инвалидом.
  • Журналисты «За рулем» первыми протестировали Evolute i-Space и кроссовер Jetour T1. Обозреватель Сергей Канунников прокатился на машине времени. А ведущая «Разборки недели» испытала тягач «Валдай 45».
  • Если из машины льется масло… то это автоподстава. Как не попасть на удочку мошенникам, рассказывает автоюрист.

Смотрите «Разборку недели» по субботам на всех площадках «За рулем»!

