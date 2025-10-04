Врачи сообщат «куда надо» о больных водителях — новая «Разборка недели»

«Разборка недели» отобрала самые важные новости за неделю. Автомобили в России дешевеют. На рынке дебютируют новые кроссоверы. Государство определило, на каких машинах смогут работать таксисты.