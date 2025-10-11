На гидроцикле — больше 100 км/ч (и вот итог)

В Волгоградской области задержали лихача на гидроцикле

Лихач на гидроцикле (уже не первый в Волгоградской области за этот сезон) спровоцировал погоню по акватории Волги на скорости более 100 км/ч.

Об этом сообщило областное МЧС, уточнив, что владелец гидроцикла проигнорировал требование инспектора ГИМС МЧС России об остановке – тот собирался проверить документы. Остановке мужчина предпочел попытку скрыться, в результате чего и началось преследование. Однако своих возможностей нарушитель не рассчитал: мотор его Ямахи заглох прямо посреди реки.

В ведомстве уточняют, что гидроцикл оказался не зарегистрирован в Реестре маломерных судов, хотя номер отчетливо виден на опубликованных снимках... Гидроцикл отправили на штрафстоянку, а самого горе-судоводителя оштрафовали.