Гибриды для врагов? Nissan поможет конкурентам, чтобы спасти себя

Nissan будет выпускать гибридные системы для Ford и Stellantis

Непростой 2024 год заставил Nissan искать нестандартные пути к стабильности. Выходом может стать неожиданное сотрудничество с прямыми конкурентами.

По последним данным, компания рассматривает возможность производства гибридных силовых установок для других брендов на своем заводе в Теннесси (США).

Основой для них станет платформа новейшего внедорожника Rogue с перспективной системой e-Power, которая обещает на 15% лучшую топливную экономичность.

Эта технология уже привлекла внимание таких гигантов, как Ford и Stellantis, а также компании Mitsubishi, которая, как сообщается, намерена использовать двигатели e-Power для Outlander.

Для Nissan подобные сделки могли бы стать столь необходимым финансовым подспорьем. Как отмечают аналитики, компания, когда-то лидировавшая с электрокаром Leaf, сегодня заметно отстает на рынке автомобилей с альтернативной энергией.

Представитель Nissan подтвердил, что компания «изучает варианты» и «остается открытой к диалогу», хотя конкретных договоренностей о производстве для конкурентов пока нет.