Nissan будет учиться у китайцев, а те готовы поделиться секретами

Nissan перенимает китайский опыт, чтобы сэкономить 1,7 млрд долларов

Nissan активно изучает уникальный опыт китайских поставщиков, стремясь перенять их методы для масштабного сокращения издержек.

Как сообщил один из руководителей компании Тацудзо Томита, Nissan анализирует, как китайские партнеры добиваются столь конкурентных цен за счет использования стандартизированных деталей и теснейшей интеграции с дизайнерами на ранних этапах проектирования.

«Мы получили доступ к китайским методам работы», – заявил Томита журналистам в головном офисе Nissan в Иокогаме, добавив, что сейчас важно понять, как применять эти методы для деталей для существующих и будущих автомобилей.

Этот ценный опыт теперь будут адаптировать и применять на глобальном уровне для существующих и будущих моделей.

Инициатива стала частью амбициозной программы реструктуризации Nissan, которая нацелена на общее сокращение затрат в 500 миллиардов иен (283 млрд рублей) к 2027 году.

Половину этой суммы планируется сэкономить именно благодаря новым подходам в закупках. Ожидается, что первые результаты этих усилий станут заметны к концу этого или в следующем году.