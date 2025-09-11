Nissan намекнул, чего ждать от нового седана Sentra 2026

Обновленный Nissan Sentra 2026 года показали еще до официальной премьеры

Пока весь мир переходит на кроссоверы, Nissan готовит возрождение одного из своих ключевых седанов.

Уже скоро дебютирует совершенно новый Nissan Sentra 2026 модельного года, и представить, каким он будет, можно прямо сейчас, благодаря его практически идентичному близнецу – модели Sylphy для китайского рынка.

Облик нового седана стал значительно строже и спортивнее. Вместо привычной внешности нас встречает смелый передок со светодиодной полосой во всю ширину, которая перетекает в узкие фары. Ниже расположились вертикальные дневные ходовые огни, напоминающие некогда популярные «клыки» Peugeot. Этот новый образ, перекликающийся с дизайном кроссовера Murano и новейшими электромобилями бренда, знаменует собой свежее направление в дизайне Nissan.

Новый Nissan Sylphy / Sentra 2026 года

Седан стал на несколько миллиметров длиннее и шире, сохранив при этом прежнюю колесную базу. Это обещает чуть более просторный салон и улучшенную устойчивость на дороге. Такой эволюционный подход, схожий с недавно обновленной Toyota Camry, указывает на глубокую модернизацию существующей платформы, что является экономичным решением для производителя.

Базовым вариантом, вероятно, останется знакомый 2,0-литровый двигатель, однако ходят упорные слухи о появлении более мощного 1,5-литрового турбированного трехцилиндрового агрегата от кроссовера Rogue, а также о дебюте гибридной системы e-Power.

Цены, как ожидается, останутся на том же уровне, начинаясь с отметки примерно в 22 000 долларов.