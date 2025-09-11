#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Nissan намекнул, чего ждать от нового седана Sentra 2026

Обновленный Nissan Sentra 2026 года показали еще до официальной премьеры

Пока весь мир переходит на кроссоверы, Nissan готовит возрождение одного из своих ключевых седанов.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Уже скоро дебютирует совершенно новый Nissan Sentra 2026 модельного года, и представить, каким он будет, можно прямо сейчас, благодаря его практически идентичному близнецу – модели Sylphy для китайского рынка.

Облик нового седана стал значительно строже и спортивнее. Вместо привычной внешности нас встречает смелый передок со светодиодной полосой во всю ширину, которая перетекает в узкие фары. Ниже расположились вертикальные дневные ходовые огни, напоминающие некогда популярные «клыки» Peugeot. Этот новый образ, перекликающийся с дизайном кроссовера Murano и новейшими электромобилями бренда, знаменует собой свежее направление в дизайне Nissan.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Новый Nissan Sylphy / Sentra 2026 года
Новый Nissan Sylphy / Sentra 2026 года

Седан стал на несколько миллиметров длиннее и шире, сохранив при этом прежнюю колесную базу. Это обещает чуть более просторный салон и улучшенную устойчивость на дороге. Такой эволюционный подход, схожий с недавно обновленной Toyota Camry, указывает на глубокую модернизацию существующей платформы, что является экономичным решением для производителя.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Базовым вариантом, вероятно, останется знакомый 2,0-литровый двигатель, однако ходят упорные слухи о появлении более мощного 1,5-литрового турбированного трехцилиндрового агрегата от кроссовера Rogue, а также о дебюте гибридной системы e-Power.

Цены, как ожидается, останутся на том же уровне, начинаясь с отметки примерно в 22 000 долларов.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 291
11.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Sentra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв