Прощай, GT-R? Nissan выпустил последний экземпляр легенды

С конвейера на заводе в Японии сошел последний Nissan GT-R R35

На заводе Nissan в японском городе Тотиги собрали последний спорткар Nissan GT-R поколения R35.

В этом поколении аббревиатура GT-R закрепила за собой статус абсолютной легенды, родившейся еще во времена Skyline GT-R R32, прозванного «Годзиллой» за безудержность на гоночных трассах. А сам GT-R R35 за 18 лет выпуска собрал целый ворох достижений высшей пробы: победы в Super GT, триумф в Батерсте, рекорд Нюрбургринга (7:08), дрифт на скорости 305 км/ч, попавший в Книгу рекордов Гиннесса...

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Мощность движка VR38DETT объемом 3,8 литра в зависимости от версии варьировалась от 480 до 600 л.с., а ручную сборку этих моторов на заводе вели всего четыре мастера, имена которых гравировались на специальной табличке под капотом.

Фирменный полный привод, умеющий перебрасывать до половины тяги на переднюю ось, а в версии Pro – и перераспределять ее между задними колесами, поставил Nissan GT-R в один конкурентный ряд с Porsche и Ferrari.

С 2007 года было выпущено 48 тысяч экземпляров GT-R R35. И вот перед нами последний, уже сошедший с конвейера. Будет ли это последним «джи-ти-аром» вообще? К счастью, нет, хотя поколение R35 действительно завершило жизненный цикл. Руководитель глобального продуктового направления Nissan Иван Эспиноза уже заявил, что это не прощание, а лишь пауза перед запуском новой генерации. В ней, по предварительным данным, GT-R станет гибридом... А будет ли достойным продолжателем легенды?

Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
30.08.2025 
Отзывы о Nissan GT-R

