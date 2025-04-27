Nissan начинает эволюцию GT-R: гибрид вместо ДВС

Nissan анонсировал гибридный GT-R нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке

Компания Nissan подтвердила, что разрабатывает новое поколение спортивного автомобиля GT-R (R36) с гибридной силовой установкой. Официальное объявление состоялось на автосалоне в Нью-Йорке, где Понз Пандикутира, глава отдела планирования продуктов Nissan USA, сказал о планах вернуть GT-R статус одного из ведущих машин в классе высокопроизводительных автомобилей. Основное внимание будет уделено конкуренции с гибридными версиями Porsche 911, в частности с будущим GT2, который выйдет в 2026 году.

В компании объяснили переход к гибридной технологии необходимостью соблюдения ужесточающихся экологических норм в ЕС, США и Японии, а также конкуренцией с обновлённой линейкой Porsche.

Концепт Nissan GT-R R36

При этом разработка полного электрического GT-R, представленного в концепте Hyper Force 2023 года, на данный момент остаётся исследовательским проектом, в серию выйдет только гибридная версия.

Прошлое поколение R35, выпускавшееся с 2007 года, завершило своё производство. За 18 лет модель установила несколько рекордов на трассе Нюрбургринг: базовая версия в 2007 году показала результат 7:38, а модификация NISMO в 2013 году улучшила его до 7:08.679. Однако в 2022 году Porsche 911 GT3 RS сократил этот показатель до 6:49.32, что заставило Nissan пересмотреть свои подходы к конструкции R36.

Nissan GT-R R35

Инженеры активно работают над увеличением мощности, снижением веса, оптимизацией аэродинамики и интеграцией электромотора, который будет работать в паре с турбированным двигателем внутреннего сгорания. Разработка проводится совместно с командой NISMO, что означает использование технологии из автогонок. Точные характеристики силовой установки не раскрываются, но источники в компании сообщают о модернизации системы полного привода ATTESA E-TS для работы с компонентами гибридной системы.

Новый глава Nissan, Иван Эспиноза, подтвердил высокую значимость проекта GT-R для демонстрации технологических возможностей бренда.

«Это не прощание с двигателями внутреннего сгорания, а их эволюция. Гибридный GT-R станет связующим звеном с будущим», – заявил он.

Ожидается, что первый показ R36 пройдет в период 2026–2027 годов. До этого Nissan намерен провести серию тестов на Нюрбургринге, чтобы подтвердить характеристики. Успешность модели будет зависеть не только от её динамических параметров, но и от соблюдения строгих экологических стандартов, которые могут ужесточиться к 2027 году на 12%-15%.

Таким образом, Nissan рассчитывает на гибридизацию как способ сохранить легендарный GT-R в своем модельном ряду, несмотря на возникающие вызовы от регуляторов и конкурентов. Результаты этой стратегии станут известны после первых официальных заездов R36 на «Северной петле».

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Источник: Известия