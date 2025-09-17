Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе

Ford сократит 1000 работников завода в Кельне из-за низких продаж

Сложности с реализацией электромобилей Ford в Европе стали серьезным вызовом для компании, что может привести к сокращению рабочей силы на 1000 человек.

Эти работники трудятся на кельнском заводе, на котором производятся модели Capri и Explorer. Обе модели сталкиваются с трудностями в завоевании рынка.

Как сообщает портал CarScoops, Capri и Explorer представляют собой доработанные версии Volkswagen ID.4 и ID.5. ID.5 изначально имел ограниченный рынок, а выход Ford Capri стал негативным маркетинговым шагом.

Обычно руководство компаний не прощает подобные ошибки, и в данном случае, как утверждает Associated Press, до тысячи человек могут остаться без работы. Это существенно, так как на заводе в Кельне, согласно данным Ford, занято 4090 сотрудников, что означает сокращение почти на четверть.

В своем заявлении автопроизводитель пояснил свое решение низким спросом на электромобили, который «значительно ниже ожиданий рынка». The Wall Street Journal также сообщает, что Ford указал на изменения в нормативных актах и недостаток инвестиций в зарядную инфраструктуру.

Кроме того, ряд стран уменьшили или отменили субсидии на электромобили, что сделало такие автомобили менее привлекательными для потребителей.

В результате с января завод в Кельне перейдет на односменный режим работы. Напомним, что в ноябре прошлого года Ford объявил о намерении сократить 4000 рабочих мест в Европе.