#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
9 октября
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
Общественная палата за отмену утильсбора на...
На каком расстоянии от камеры должен стоять предупреждающий знак?
9 октября
На каком расстоянии от камеры должен стоять предупреждающий знак?
Глава ГАИ рассказал, где устанавливают дорожный...
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»
9 октября
Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Наши масла выбирают треть автомобилистов в России»
Каждый третий автомобилист в России выбирает...

Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Наши масла выбирают треть автомобилистов в России»

Каждый третий автомобилист в России выбирает моторные масла «Газпромнефть – смазочные материалы».

Об этом, говоря о перспективах работы в компании, в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Придя в любой автомагазин, вы сможете увидеть, как люди покупают масла, которые создавали вы. Нашим сотрудникам легко находить глобальный смысл в своей работе и поводы для гордости. Потому что они очевидны», – подчеркнул Скоромец.

Компания «Газпромнефть-СМ» является одним из лидеров рынка смазочных материалов, выпуская свыше тысячи наименований продукции для всех секторов рынка. Основные заводы по выпуску моторных масел расположены в Подмосковье и Омске. Работают на заводах специалисты из самых разных областей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»

— Если говорить о производстве, то на заводе работают технологи, механики, инженеры-исследователи, энергетики, операторы технологических установок, метрологи, диспетчеры, лаборанты химического анализа. У нас также сильный офисный блок, куда входят бизнес-аналитики, экономисты, экологи, HR-специалисты, специалисты по логистике.

При этом он добавил, что на производственных площадках активно внедряются цифровые технологии. Также в компании очень высокий уровень автоматизации и в бизнес-процессах, и на производстве.

Всего же на заводе в Омске работают 1000 сотрудников, из которых примерно треть – моложе 30 лет.

Омский завод смазочных материалов крупнейшая технологическая площадка «Газпромнефть-СМ» и одно из самых современных предприятий в отрасли. Здесь осуществляется полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ежегодно завод выпускает свыше 300 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей.

Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:«Газпромнефть – смазочные материалы»
Количество просмотров 11
09.10.2025 
Фото:«Газпромнефть – смазочные материалы»
Поделиться:
Оцените материал:
0