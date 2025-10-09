Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Наши масла выбирают треть автомобилистов в России»

Каждый третий автомобилист в России выбирает моторные масла «Газпромнефть – смазочные материалы».

Об этом, говоря о перспективах работы в компании, в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Придя в любой автомагазин, вы сможете увидеть, как люди покупают масла, которые создавали вы. Нашим сотрудникам легко находить глобальный смысл в своей работе и поводы для гордости. Потому что они очевидны», – подчеркнул Скоромец.

Компания «Газпромнефть-СМ» является одним из лидеров рынка смазочных материалов, выпуская свыше тысячи наименований продукции для всех секторов рынка. Основные заводы по выпуску моторных масел расположены в Подмосковье и Омске. Работают на заводах специалисты из самых разных областей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»

— Если говорить о производстве, то на заводе работают технологи, механики, инженеры-исследователи, энергетики, операторы технологических установок, метрологи, диспетчеры, лаборанты химического анализа. У нас также сильный офисный блок, куда входят бизнес-аналитики, экономисты, экологи, HR-специалисты, специалисты по логистике.

При этом он добавил, что на производственных площадках активно внедряются цифровые технологии. Также в компании очень высокий уровень автоматизации и в бизнес-процессах, и на производстве.

Всего же на заводе в Омске работают 1000 сотрудников, из которых примерно треть – моложе 30 лет.

Омский завод смазочных материалов – крупнейшая технологическая площадка «Газпромнефть-СМ» и одно из самых современных предприятий в отрасли. Здесь осуществляется полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ежегодно завод выпускает свыше 300 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей.