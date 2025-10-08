Экология
Новый утильсбор ставит под удар ввоз в РФ б/у машин из Кореи

Эксперт Целиков: импорт легковых авто с пробегом из Кореи в РФ вырос на 68%

В сентябре 2025 года в Россию было ввезено 10,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи, что на 68% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Рост по сравнению с августом составил 3,5%, как сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата». Лидерами по количеству завезенных автомобилей стали марки Kia (2980 автомобилей), BMW (2079), Hyundai (1759), Mercedes-Benz (1123) и Audi (592).

Наиболее востребованными моделями стали Hyundai Palisade (731 автомобиль), Kia Sorento (575), Kia Carnival (565), BMW 5 Series (545) и Kia K5 (447).

За первые девять месяцев 2025 года в Россию было ввезено 72,3 тысячи подержанных автомобилей из Кореи, которая остается на втором месте по объемам поставок, уступая только Японии.

Особенностью корейского сегмента является то, что он включает в себя более свежие и дорогие автомобили, что делает их альтернативой новым моделям из Китая, как отмечает эксперт. Целиков добавил, что возможные повышения утильсбора и отмена льгот для автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. могут заметно ограничить дальнейший рост импорта автомобилей из Кореи.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
08.10.2025 
Фото:Depositphotos
