Глава Минпромторга объяснил необходимость повышения утильсбора

Алиханов: Повышение утильсбора необходимо для поддержки автопрома РФ

В России активно действуют «серые» схемы, позволяющие ввозить автомобили под видом импорта на физическое лицо с уплатой низкого утильсбора.

Эти схемы используются, в том числе, и дилерами, что создает значительную разницу между объемами, ввезенными официальными дилерами и физическими лицами. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании в Госдуме.

По его словам, разница в утильсборе составляет от 5 тысяч до 1 миллиона рублей и выше на новые импортные автомобили. К сожалению, на сегодняшний день за девять месяцев текущего года более 73% ввезенных машин пришлись на физические лица, что приводит к активному появлению так называемых «серых продаж» в дилерских центрах. Это, по мнению Алиханова, искажает рынок.

Министр также отметил, что ситуация с насыщением авторынка указывает на возможное прекращение инвестиций со стороны компаний, запустивших заводы в России, в том числе китайских. Предыдущие изменения в утильсборе с 2024 года не отразились на ценах на автомобили, а у некоторых дилеров даже замечено снижение цен на определенные модели. Из-за увеличения утильсбора часть импортеров ушла «в тень», в результате чего доходы от утильсбора в федеральный бюджет сократились, вопреки ожидаемому росту.

Алиханов заявил, что Министерству пришлось секвестировать более 110 млрд рублей, и предложено еще 124 млрд рублей. Эти средства предназначены для поддержки автопрома, самолетостроения и других отраслей. Министр уточнил, что не планируется повышение утильсбора для автомобилей с мощностью свыше 160 л.с., что составляет более 80% всех автомобилей в стране. Он отметил, что такие марки, как BMW и Volkswagen, не относятся к экономклассу. Решение о пересмотре утильсбора назрело, однако, как добавил министр, это вряд ли вызывает радость у населения.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  РБК
Ушакова Ирина
Фото:URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 14
08.10.2025 
Фото:URA.RU/ТАСС
