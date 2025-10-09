#
От потенциального спроса к реальному: анализ разрыва на автомобильном рынке

РОМИР: Haval и Changan лидируют по покупкам, а 50% россиян рассматривают Lada

Исследование холдинга РОМИР, проведенное в первом полугодии 2025 года, выявило расхождение между потенциальным и реальным спросом на автомобили.

Согласно данным, по количеству потенциальных покупок, переведенных в реальные машины, лидирует бренд Haval. При этом у Lada самая большая доля тех, кто рассматривал покупку этого бренда – 42% (соотношение тех, кто рассматривал покупку, и кто ее реально осуществил).

Аналитики отмечают, что такой значительный разрыв между интересом и реальными продажами открывает для бренда широкие перспективы роста.

Наиболее динамичный прогресс демонстрирует Changan, который по сравнению с предыдущим периодом существенно укрепил свои позиции. Поднявшись со средних позиций в рейтинге, марка уверенно заняла второе место, успешно переведя потенциальный интерес в реальные сделки.

Что касается восприятия марок, то потребители выделяют Lada как единственный классический бренд. Tank прочно ассоциируется с агрессивным имиджем, тогда как Haval оценивается как безопасный, семейный и функциональный. Характеристику «экономичный» потребители чаще всего присваивают марке Cherry.

Руководитель направления «Авто» РОМИР Светлана Сорокина отметила, что многие китайские бренды пока не сформировали четкой индивидуальности в глазах российских потребителей, что объясняется их недавним присутствием на рынке. По ее словам, построение уникального образа и узнаваемости является их ключевой задачей на ближайшее будущее.

Справка

Исследование проводилось в рамках системы анализа предпочтений покупателей новых автомобилей (САППА) и охватило 3000 владельцев новых машин из российских городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Инфографика: РОМИР

Источник:  РОМИР
