В России изменились цены на самые популярные модели Changan

В РФ изменились цены на Changan CS35 Plus, Uni-T, Uni-S, Uni-K и Hunter Plus

Компания Changan обновила свои прайс-листы в России, в результате чего некоторые модели в отдельных комплектациях стали дороже.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Производитель не только повысил цены на свои автомобили, но и в ряде случаев отменил действовавшие скидки.

Так, Changan Uni-K в модификациях Comfort, Luxe AWD и Tech AWD стал дороже на 100 тысяч рублей, и новые цены составляют 4,05 млн, 4,48 млн и 4,63 млн рублей соответственно.

Changan Uni-S в комплектациях Luxe и Tech также прибавил 100 тысяч рублей, что привело к ценам в 2,9 млн и 2,96 млн рублей. Модель Uni-T в версии Tech_25 MY подорожала на те же 100 тысяч рублей, теперь стоит 3,32 млн рублей.

Changan CS35 Plus в комплектациях Advance и Tech стал дороже на 200 тысяч рублей, теперь его стоимость составляет 2,65 и 2,71 млн рублей. Пикап Hunter Plus в комплектации Luxe также прибавил в цене 200 тысяч рублей – до 3,82 млн рублей.

