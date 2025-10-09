Ввоз подержанных авто из Японии сильно снизился

Целиков: импорт подержанных легковых авто из Японии в РФ упал на 10%

За первые девять месяцев 2025 года объем импорта подержанных автомобилей из Японии снизился на 10%, составив 150 тысяч единиц, как отметил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наиболее востребованными марками остаются Toyota (с долей 33,5%) и Honda (30,3%).

Также везут автомобили от Suzuki (6,2%), Subaru (5,7%), Nissan (4,9%) и Mazda (4,7%).

В числе популярных моделей можно отметить Honda Freed, Fit, Stepwgn, а также Toyota Corolla, Yaris и Wish.

