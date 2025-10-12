#
24 октября
Назван сегмент авторынка, пострадавший больше всего

«Автостат»: продажи седельных тягачей в России обвалились более чем на 70%

Самым популярным в России грузовиком сегмента HCV остается китайский Sitrak C7H, однако сам сегмент большегрузов переживает не лучшие времена.

Такой вывод следует из свежей статистики аналитического агентства «Автостат». Специалисты посчитали, что за девять месяцев текущего года дилеры грузовых брендов смогли реализовать лишь 11 292 новых седельных тягача – это на 70,6% ниже результатов за такой же период в прошлом году. Для сравнения: рынок легковых автомобилей на протяжении 2025 года показывает падение на 20-25% по отношению к прошлому году.

При этом доля седельных тягачей во всем сегменте крупнотоннажных грузовиков (HCV – полной массой более 16 тонн), куда входят также крупные самосвалы и другая тяжелая техника, за год сократилась с 49,88 до 34,36%. То есть, если в прошлом году каждый второй проданный в РФ большегруз был седельным тягачом, то теперь – лишь каждый третий.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
12.10.2025 
