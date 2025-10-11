Назван самый популярный грузовик на российском рынке
Рынок новых большегрузов в России за девять месяцев 2025 года сократился более чем вдвое, открывая путь к переделу сфер влияния между брендами.
По данным «Автостата», продажи грузовиков полной массой свыше 16 тонн рухнули на 57,4%, составив менее 33 тыс. единиц. На этом фоне отечественный КАМАЗ не только укрепил лидерство, но и удвоил свою рыночную долю, которая достигла 30%.
Падение было особенно ощутимым во втором квартале, когда рынок просел на 63,6%. Несмотря на то, что китайские бренды Sitirak и Shacman сохранили позиции в тройке лидеров, их продажи снижаются гораздо быстрее, чем у российских конкурентов.
Например, падение КАМАЗа составило 17%, в то время как у китайских марок из топ-10 оно доходило до 80%.
Ярким индикатором смены тенденций стала борьба моделей: хотя седельный тягач Sitrak C7H остается самой популярной моделью, его доля сокращается, тогда как доля сразу трех моделей КАМАЗа уверенно растет.
География продаж также преподносит сюрпризы. Если в большинстве регионов-лидеров, таких как Московская область и Москва, рынок просел минимум вдвое, то ХМАО – Югра, поднявшийся на третье место, показал наименьшее падение – всего 18%.
ТОП-10 моделей по продажам новых HCV в России (шт.)
|
№
|
Модель
|
Продажи
|
Доля
|
9 мес. 2025
|
9 мес. 2024
|
Изм.
|
9 мес. 2025
|
9 мес. 2024
|
1
|
SITRAK C7H
|
5002
|
15 441
|
-67,6%
|
15,22%
|
20,03%
|
2
|
KAMAZ 43118
|
2746
|
2768
|
-0,8%
|
8,35%
|
3,59%
|
3
|
KAMAZ 65115
|
2073
|
2416
|
-14,2%
|
6,31%
|
3,13%
|
4
|
KAMAZ 54901
|
1569
|
2733
|
-42,6%
|
4,77%
|
3,55%
|
5
|
FAW J6
|
1060
|
2219
|
-52,2%
|
3,23%
|
2,88%
|
6
|
URAL 4320
|
1056
|
1394
|
-24,2%
|
3,21%
|
1,81%
|
7
|
DONGFENG 4180
|
1027
|
5311
|
-80,7%
|
3,12%
|
6,89%
|
8
|
SHACMAN SX3318
|
978
|
3267
|
-70,1%
|
2,98%
|
4,24%
|
9
|
SHACMAN SX4188
|
906
|
2014
|
-55,0%
|
2,76%
|
2,61%
|
10
|
HOWO 1167
|
812
|
2048
|
-60,4%
|
2,47%
|
2,66%
|
|
Всего в России
|
32 868
|
77 093
|
-57,4%
|
100,00%
|
100,00%
Поменялись и предпочтения в типах кузовов: доля седельных тягачей сократилась с половины до трети рынка, уступив растущей популярности бортовых автомобилей, фургонов и коммунальной техники.
