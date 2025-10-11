Назван самый популярный грузовик на российском рынке

«Автостат»: Sitirak C7H остается самой популярной моделью сегмента HCV в РФ

Рынок новых большегрузов в России за девять месяцев 2025 года сократился более чем вдвое, открывая путь к переделу сфер влияния между брендами.

По данным «Автостата», продажи грузовиков полной массой свыше 16 тонн рухнули на 57,4%, составив менее 33 тыс. единиц. На этом фоне отечественный КАМАЗ не только укрепил лидерство, но и удвоил свою рыночную долю, которая достигла 30%.

Падение было особенно ощутимым во втором квартале, когда рынок просел на 63,6%. Несмотря на то, что китайские бренды Sitirak и Shacman сохранили позиции в тройке лидеров, их продажи снижаются гораздо быстрее, чем у российских конкурентов.

Например, падение КАМАЗа составило 17%, в то время как у китайских марок из топ-10 оно доходило до 80%.

Sitrak C7H

Ярким индикатором смены тенденций стала борьба моделей: хотя седельный тягач Sitrak C7H остается самой популярной моделью, его доля сокращается, тогда как доля сразу трех моделей КАМАЗа уверенно растет.

География продаж также преподносит сюрпризы. Если в большинстве регионов-лидеров, таких как Московская область и Москва, рынок просел минимум вдвое, то ХМАО – Югра, поднявшийся на третье место, показал наименьшее падение – всего 18%.

ТОП-10 моделей по продажам новых HCV в России (шт.)

№ Модель Продажи Доля 9 мес. 2025 9 мес. 2024 Изм. 9 мес. 2025 9 мес. 2024 1 SITRAK C7H 5002 15 441 -67,6% 15,22% 20,03% 2 KAMAZ 43118 2746 2768 -0,8% 8,35% 3,59% 3 KAMAZ 65115 2073 2416 -14,2% 6,31% 3,13% 4 KAMAZ 54901 1569 2733 -42,6% 4,77% 3,55% 5 FAW J6 1060 2219 -52,2% 3,23% 2,88% 6 URAL 4320 1056 1394 -24,2% 3,21% 1,81% 7 DONGFENG 4180 1027 5311 -80,7% 3,12% 6,89% 8 SHACMAN SX3318 978 3267 -70,1% 2,98% 4,24% 9 SHACMAN SX4188 906 2014 -55,0% 2,76% 2,61% 10 HOWO 1167 812 2048 -60,4% 2,47% 2,66% Всего в России 32 868 77 093 -57,4% 100,00% 100,00%

Поменялись и предпочтения в типах кузовов: доля седельных тягачей сократилась с половины до трети рынка, уступив растущей популярности бортовых автомобилей, фургонов и коммунальной техники.