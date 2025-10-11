#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Назван самый популярный грузовик на российском рынке

«Автостат»: Sitirak C7H остается самой популярной моделью сегмента HCV в РФ

Рынок новых большегрузов в России за девять месяцев 2025 года сократился более чем вдвое, открывая путь к переделу сфер влияния между брендами.

Супергрузовик разработки БЕЛАЗа и Ростеха — подробности

По данным «Автостата», продажи грузовиков полной массой свыше 16 тонн рухнули на 57,4%, составив менее 33 тыс. единиц. На этом фоне отечественный КАМАЗ не только укрепил лидерство, но и удвоил свою рыночную долю, которая достигла 30%.

Падение было особенно ощутимым во втором квартале, когда рынок просел на 63,6%. Несмотря на то, что китайские бренды Sitirak и Shacman сохранили позиции в тройке лидеров, их продажи снижаются гораздо быстрее, чем у российских конкурентов.

Например, падение КАМАЗа составило 17%, в то время как у китайских марок из топ-10 оно доходило до 80%.

Sitrak C7H
Sitrak C7H

Ярким индикатором смены тенденций стала борьба моделей: хотя седельный тягач Sitrak C7H остается самой популярной моделью, его доля сокращается, тогда как доля сразу трех моделей КАМАЗа уверенно растет.

География продаж также преподносит сюрпризы. Если в большинстве регионов-лидеров, таких как Московская область и Москва, рынок просел минимум вдвое, то ХМАО – Югра, поднявшийся на третье место, показал наименьшее падение – всего 18%.

ТОП-10 моделей по продажам новых HCV в России (шт.)

Модель

Продажи

Доля

9 мес. 2025

9 мес. 2024

Изм.

9 мес. 2025

9 мес. 2024

1

SITRAK C7H

5002

15 441

-67,6%

15,22%

20,03%

2

KAMAZ 43118

2746

2768

-0,8%

8,35%

3,59%

3

KAMAZ 65115

2073

2416

-14,2%

6,31%

3,13%

4

KAMAZ 54901

1569

2733

-42,6%

4,77%

3,55%

5

FAW J6

1060

2219

-52,2%

3,23%

2,88%

6

URAL 4320

1056

1394

-24,2%

3,21%

1,81%

7

DONGFENG 4180

1027

5311

-80,7%

3,12%

6,89%

8

SHACMAN SX3318

978

3267

-70,1%

2,98%

4,24%

9

SHACMAN SX4188

906

2014

-55,0%

2,76%

2,61%

10

HOWO 1167

812

2048

-60,4%

2,47%

2,66%

Всего в России

32 868

77 093

-57,4%

100,00%

100,00%

Поменялись и предпочтения в типах кузовов: доля седельных тягачей сократилась с половины до трети рынка, уступив растущей популярности бортовых автомобилей, фургонов и коммунальной техники.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Sitrak
11.10.2025 
Фото:Sitrak
