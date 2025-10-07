Масштаб настораживает: продажи грузовиков в РФ сильно упали

«Автостат»: продажи грузовиков в РФ снизилсь на 46%

За девять месяцев 2025 года в России было продано 8,7 тыс. среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV), что на 46% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил Сергей Целиков, директор «Автостата».

Он подчеркнул, что тревожит не только масштаб падения в данном сегменте коммерческого транспорта, но и то, что падение продолжилось осенью. В сентябре было реализовано всего 858 MCV, что на 7% меньше, чем в августе, и на 51% ниже, чем в сентябре прошлого года.

Наиболее значительное снижение наблюдается среди бортовых версий MCV – здесь сокращение составило 62%. Также продажи фургонов упали на 50%.

По словам Целикова, уровень продаж китайских автомобилей падает более стремительно, чем у российских моделей.

