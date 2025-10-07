#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...
Зимние шины подорожали: что с ценами
7 октября
Зимние шины подорожали: что с ценами
В России зимние шины стали дороже на 9% в 2025...
Названы 10 самых надежных внедорожников
7 октября
Названы 10 самых надежных внедорожников
Журнал iSeeCars перечислил 10 самых долговечных...

Масштаб настораживает: продажи грузовиков в РФ сильно упали

«Автостат»: продажи грузовиков в РФ снизилсь на 46%

За девять месяцев 2025 года в России было продано 8,7 тыс. среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV), что на 46% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил Сергей Целиков, директор «Автостата».

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Он подчеркнул, что тревожит не только масштаб падения в данном сегменте коммерческого транспорта, но и то, что падение продолжилось осенью. В сентябре было реализовано всего 858 MCV, что на 7% меньше, чем в августе, и на 51% ниже, чем в сентябре прошлого года.

Наиболее значительное снижение наблюдается среди бортовых версий MCV – здесь сокращение составило 62%. Также продажи фургонов упали на 50%.

По словам Целикова, уровень продаж китайских автомобилей падает более стремительно, чем у российских моделей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта
Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 23
07.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-1