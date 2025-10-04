Полностью беспилотный КАМАЗ — начало тестов?

В Ленинградской области начинаются испытания беспилотных грузовиков КАМАЗ

Беспилотные КАМАЗы подготовлены к испытаниям в Ленинградской области, сообщает источник со ссылкой на издание «Знамя труда» города Сланцы.

Уточняется, что эти испытания автогигант ведет совместно с Санкт-Петербургским горным университетом – на базе вуза существует пилотный проект по внедрению беспилотников в промышленность. Источник пишет, что у тестируемого грузовика нет дверей и привычных органов управления, равно как не предусмотрено и место водителя. В качестве иллюстрации к материалу использована фотография прототипа Атлант-49 Робокоп, датированная 2023 годом.

Напомним, показанный тогда КАМАЗ Атлант-49 Робокоп планировалось отправить на испытания в один из угольных разрезов Кузбасса. С тех пор новостей об этом проекте не было.

Автор заметки пишет, что новый грузовик полностью переведен на дистанционное управление (отметим, что это не совсем то же самое, что беспилотное движение). А в будущем машину планируют использовать для работах в карьерах и портах Ленобласти (кстати, недавно КАМАЗ зарегистрировал для портовых тягачей отдельный бренд).

Пока же те беспилотные машины КАМАЗ, что используются сейчас на федеральных трассах, все же проще Робокопа – кабина предусматривает нахождение внутри человека, контролирующего электронику.