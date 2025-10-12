#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
В Германии выставили на продажу очень редкую Ладу: подробности и фото

В Мисбахе продается уникальный родстер Lada Bohse Euro-Star за 240 тыс. рублей

В немецком городе Мисбах на одном из интернет-ресурсов появился в продаже крайне редкий родстер Lada Bohse Euro-Star.

Lada Bohse Euro-Star
Lada Bohse Euro-Star

Этот автомобиль был создан на базе ВАЗ-2105 и выпускался в ФРГ в ограниченном количестве с 1987 по 1989 год. Стоимость раритета выглядит весьма привлекательной.

Согласно информации от владельца, этот Bohse Euro-Star был найден в гараже, где он находился с августа 1992 года, когда его сняли с учета. В объявлениях указано, что двигатель автомобиля не работает, а сама машина требует реставрации. Тем не менее, данное предложение может заинтересовать коллекционеров, так как всего было выпущено около 200 экземпляров этой модели, и, по оценкам владельца, в настоящее время осталось не более 50.

Lada Bohse Euro-Star
Lada Bohse Euro-Star
Пробег автомобиля составляет всего 2276 км, а цена – 2499 евро (примерно 240 тысяч рублей). Lada Bohse Euro-Star была разработана Иоганном Бозе в конце 80-х годов, ориентируясь на концепцию автомобиля для пляжного отдыха. В качестве базовой модели для создания выбрали советский ВАЗ-2105, ведь его конструкция была простой, а запчасти доступны.

Lada Bohse Euro-Star
Lada Bohse Euro-Star

При производстве оригинального автомобиля срезали крышу и модифицировали заднюю часть, что снижало жесткость кузова. Модель Euro-Star получила съемные панели крыши и брезентовые двери, что также потребовало дополнительного укрепления днища. Кузовные элементы изготовлены из полиэстера, материала, который в то время считался «материалом будущего».

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:home.mobile.de
12.10.2025 
Фото:home.mobile.de
