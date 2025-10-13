#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Дорожный знак под судом: ВС встал на защиту водителей

Суды будут проверять, законно ли установлен дорожный знак

Верховный суд постановил, что одного лишь факта нарушения недостаточно для наказания: отныне суды обязаны проверять, был ли дорожный знак установлен на законных основаниях.

Решающим стало дело водителя из Красноярского края, который избежал лишения прав, доказав, что знак «Обгон запрещен» отсутствовал в официальных схемах. Это прецедент, заставляющий по-новому взглянуть на порядок на дорогах.

Бориса Герега лишили прав за выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен». Однако сам знак, главный свидетель обвинения, оказался нелегитимным. Водитель дошел до Верховного суда, где выяснилось: этого знака не было в официальном проекте организации дорожного движения. ВС отменил решение и направил дело на пересмотр, включив его в обзор практики для судов всей страны.

Теперь при разборе нарушений судьи должны проверять не только наличие знака на дороге, но и его документальное оформление. Проект организации дорожного движения – это утвержденный властями генплан, схема расстановки всех элементов инфраструктуры. Если знака нет в этом документе, его установка не была согласована. Эксперты подтверждают, что несоответствия – не редкость. Как пояснил эксперт Андрей Мухортиков, знак могут убрать из проекта, но не демонтировать вовремя. Или его установят по решению местных властей, но не направят документы в суд.

Таким образом, решение ВС – это сигнал дорожным службам и чиновникам. Оно призвано навести порядок не только на асфальте, но и в документах, обеспечив соответствие дорожной обстановки утвержденным проектам.

Источник:  «Коммерсант»
13.10.2025 
