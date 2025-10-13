#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Эксперт назвал 4 признака проблем с авто, которые маскируют перекупы

Борис Беленький раскрыл главные уловки перекупщиков автомобилей

Сегодня рынок автомобилей с пробегом перенасыщен перекупами, и чаще всего их главная цель – заработать, а не продать честно.

Что скрывают перекупщики при продаже автомобилей с пробегом? На что нужно обращать внимание в первую очередь? «За рулем» Обратился за комментарием к специалисту.

Борис Беленький, CVO CARCRAFT GROUP:

– Самая частая уловка – «косметика». Машину полируют, перекрашивают отдельные детали, зашпаклевывают вмятины и визуально она выглядит как новая. Но под этим блеском часто скрываются следы серьезных ДТП, сварка или замена кузовных элементов. Проверить можно толщиномером и внимательным осмотром швов и креплений.

Вторая классическая схема – «скручивание пробега». Сейчас это делают не только на панели приборов, но и в электронных блоках. Поэтому ориентироваться нужно не на цифры, а на износ руля, педалей, сидений и ремней безопасности. Проверка по VIN через ГИБДД, «Автокод» или «Carfax» поможет увидеть реальную историю.

Третья уловка – маскировка последствий плохой эксплуатации. Перекупы заливают густое масло, чтобы скрыть расход, чистят двигатель от потеков, временно устраняют ошибки по электронике. Через неделю-две после покупки все возвращается.

Есть и поведенческие сигналы: если продавец торопит с покупкой, избегает СТО, предлагает встретиться «у метро» или «на парковке ТЦ» – почти наверняка перед вами перекуп.

Мой совет прост: не верьте внешнему виду и словам. Всегда проводите независимую диагностику, сверяйте VIN-номер на всех кузовных элементах и проверяйте документы. Это сэкономит вам не только деньги, но и нервы.

Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
13.10.2025 
