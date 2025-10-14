#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

У Гелендвагена появится немецкий конкурент. Возможно, уже скоро

Audi готовится к выпуску конкурента Mercedes-Benz G-Class на платформе Scout

Немецкий автопром готовится к появлению нового игрока на рынке роскошных внедорожников.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

По всей видимости, Audi вынашивает амбициозные планы по созданию модели, которая бросит вызов легендарному Mercedes-Benz G-Class. Идея о собственном автомобиле высокой проходимости класса люкс вызревала в Ингольштадте давно, а осенью 2025 года генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер в интервью изданию Autocar дал понять, что проект близок к реализации, заявив: «Не отказываемся от этой мечты», и посоветовав «следить за новостями».

Интерес Audi к этому сегменту закономерен, учитывая впечатляющие продажи и рентабельность Mercedes-Benz G-Class. Еще в 2023 году бывший главный дизайнер марки Марк Лихте отмечал, что на рынке есть место для еще одного премиального игрока.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Модель Scout, которая будет доступна как обычный внедорожник и как пикап, может стать платформой для будущего внедорожника Audi
Модель Scout, которая будет доступна как обычный внедорожник и как пикап, может стать платформой для будущего внедорожника Audi

Теперь о платформе. Поскольку для настоящего внедорожника не подходит электрическая архитектура PPE, взгляд компании обратился к другому активу концерна Volkswagen. Идеальной базой видится платформа с лестничной рамой от бренда Scout, возрождаемого VW для выпуска электрических внедорожников в США.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эта платформа дает возможность создания прочного шасси, которое специалисты Audi смогут довести до высочайшего уровня комфорта. Производство такого автомобиля логично было бы наладить на заводе Scout в Южной Каролине, что также позволит избежать новых импортных пошлин США.

Учитывая, что новые модели Scout уже на подходе и ожидаются в начале 2027 года, их роскошный собрат от Audi, прямой конкурент G-Class, может дебютировать годом позже, в 2028-м.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1055
14.10.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0