У Гелендвагена появится немецкий конкурент. Возможно, уже скоро

Audi готовится к выпуску конкурента Mercedes-Benz G-Class на платформе Scout

Немецкий автопром готовится к появлению нового игрока на рынке роскошных внедорожников.

По всей видимости, Audi вынашивает амбициозные планы по созданию модели, которая бросит вызов легендарному Mercedes-Benz G-Class. Идея о собственном автомобиле высокой проходимости класса люкс вызревала в Ингольштадте давно, а осенью 2025 года генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер в интервью изданию Autocar дал понять, что проект близок к реализации, заявив: «Не отказываемся от этой мечты», и посоветовав «следить за новостями».

Интерес Audi к этому сегменту закономерен, учитывая впечатляющие продажи и рентабельность Mercedes-Benz G-Class. Еще в 2023 году бывший главный дизайнер марки Марк Лихте отмечал, что на рынке есть место для еще одного премиального игрока.

Модель Scout, которая будет доступна как обычный внедорожник и как пикап, может стать платформой для будущего внедорожника Audi

Теперь о платформе. Поскольку для настоящего внедорожника не подходит электрическая архитектура PPE, взгляд компании обратился к другому активу концерна Volkswagen. Идеальной базой видится платформа с лестничной рамой от бренда Scout, возрождаемого VW для выпуска электрических внедорожников в США.

Эта платформа дает возможность создания прочного шасси, которое специалисты Audi смогут довести до высочайшего уровня комфорта. Производство такого автомобиля логично было бы наладить на заводе Scout в Южной Каролине, что также позволит избежать новых импортных пошлин США.

Учитывая, что новые модели Scout уже на подходе и ожидаются в начале 2027 года, их роскошный собрат от Audi, прямой конкурент G-Class, может дебютировать годом позже, в 2028-м.