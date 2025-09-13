Он такой особенный: Mini Гелендваген получит свою платформу, но будет похож на «старшего брата»

Mercedes-Benz готовит уменьшенную электрическую версию G-Class

Mercedes-Benz готовит уменьшенную электрическую версию G-Class. Компактный сочетает культовый дизайн с новыми технологиями и позиционируется как модель начального уровня.

G-Class – один из самых важных символов в портфолио Mercedes-Benz. Однако с базовой ценой чуть менее 125 000 евро он остается недоступным для многих покупателей. Электрическая версия и того дороже – от 143 000 евро. Неудивительно, что Мерседес давно рассматривал возможность создания более компактной и доступной версии.

Генеральный директор компании Ола Каллениус впервые намекнул на это еще в 2023 году, а официальное подтверждение последовало в 2024-м, когда был опубликован первый тизер. На автосалоне IAA в Мюнхене Каллениус показал еще один снимок, на этот раз Mini G был виден сзади, рядом с нынешним G-Class. Mercedes планирует представить эту модель в качестве базовой в новой серии G-Class. Предполагается, что она положит начало своего нового суббренда, аналогично JLR и Range Rover.

Mini G-Class будет построен на специально разработанной платформе с лестничной рамой, которая использует практически исключительно собственные компоненты.

«G – это совершенно особенный, аутентичный автомобиль, и Mini G должен быть аутентичным. Поэтому я не могу просто взять существующую платформу, я должен создать собственную. Это совершенно новая разработка», – заявил технический директор Маркус Шефер на автосалоне IAA.

В Mini G-Class также будет использовано множество уникальных компонентов, включая элементы кузова. Данные о комплектации пока не раскрываются, но подтверждено, что модель будет исключительно электрической, без вариантов с ДВС.

Mini G-Class должен быть еще более современным, чем электрический G580 EQ, и иметь «более резкие и немного более молодые по дизайну фары».

Ожидается, что новая компактная модель будет обладать запасом хода более 500 километров, большими экранами приборной панели и новой операционной системой MB.OS.