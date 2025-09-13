#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Он такой особенный: Mini Гелендваген получит свою платформу, но будет похож на «старшего брата»

Mercedes-Benz готовит уменьшенную электрическую версию G-Class

Mercedes-Benz готовит уменьшенную электрическую версию G-Class. Компактный сочетает культовый дизайн с новыми технологиями и позиционируется как модель начального уровня.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

G-Class – один из самых важных символов в портфолио Mercedes-Benz. Однако с базовой ценой чуть менее 125 000 евро он остается недоступным для многих покупателей. Электрическая версия и того дороже – от 143 000 евро. Неудивительно, что Мерседес давно рассматривал возможность создания более компактной и доступной версии.

Генеральный директор компании Ола Каллениус впервые намекнул на это еще в 2023 году, а официальное подтверждение последовало в 2024-м, когда был опубликован первый тизер. На автосалоне IAA в Мюнхене Каллениус показал еще один снимок, на этот раз Mini G был виден сзади, рядом с нынешним G-Class. Mercedes планирует представить эту модель в качестве базовой в новой серии G-Class. Предполагается, что она положит начало своего нового суббренда, аналогично JLR и Range Rover.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Mini G-Class будет построен на специально разработанной платформе с лестничной рамой, которая использует практически исключительно собственные компоненты.

«G – это совершенно особенный, аутентичный автомобиль, и Mini G должен быть аутентичным. Поэтому я не могу просто взять существующую платформу, я должен создать собственную. Это совершенно новая разработка», – заявил технический директор Маркус Шефер на автосалоне IAA.

В Mini G-Class также будет использовано множество уникальных компонентов, включая элементы кузова. Данные о комплектации пока не раскрываются, но подтверждено, что модель будет исключительно электрической, без вариантов с ДВС.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Mini G-Class должен быть еще более современным, чем электрический G580 EQ, и иметь «более резкие и немного более молодые по дизайну фары».

Ожидается, что новая компактная модель будет обладать запасом хода более 500 километров, большими экранами приборной панели и новой операционной системой MB.OS.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Скриншот с презентации модели
Количество просмотров 187
13.09.2025 
Фото:Скриншот с презентации модели
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3