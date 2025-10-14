Этот кроссовер стал бестселлером авторынка российской столицы

«Автостат»: Belgee X50 стал самым продаваемым автомобилем в Москве

Белорусский кроссовер Belgee X50, который производят на заводе в пригороде Минска на платформе модели Geely, стал самым реализуемым новым автомобилем в Москве в 2025 году. Как сообщает 14 октября аналитическое агентство «Автостат», с января по сентябрь в столице было продано 4,9 тысячи единиц Belgee X50.

На втором месте оказался Geely Monjaro с 4,8 тысячами проданных экземпляров, а третью позицию занимает Haval Jolion (3,6 тысячи). Затем следуют Belgee X70 (3,3 тысячи) и Lada Granta (2,7 тысячи).

В марочном рейтинге первую строчку занимает Geely с 11,4 тыс. реализованных автомобилей, следующим идет Haval с 11 тыс. проданных машин, который был лидером в первом полугодии. Belgee занимает третье место с 8,2 тыс. единиц. Далее идут Chery и Lada, обе компании продали по 7,4 тыс. автомобилей. Остальные марки продали менее 5 тыс. машин.

Всего за девять месяцев 2025 года в Москве было реализовано 110,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды составляют 62% авторынка столицы, хотя годом ранее их доля была 70%, согласно подсчетам экспертов.

Belgee X50

