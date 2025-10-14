#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Этот кроссовер стал бестселлером авторынка российской столицы

«Автостат»: Belgee X50 стал самым продаваемым автомобилем в Москве

Белорусский кроссовер Belgee X50, который производят на заводе в пригороде Минска на платформе модели Geely, стал самым реализуемым новым автомобилем в Москве в 2025 году. Как сообщает 14 октября аналитическое агентство «Автостат», с января по сентябрь в столице было продано 4,9 тысячи единиц Belgee X50.

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

На втором месте оказался Geely Monjaro с 4,8 тысячами проданных экземпляров, а третью позицию занимает Haval Jolion (3,6 тысячи). Затем следуют Belgee X70 (3,3 тысячи) и Lada Granta (2,7 тысячи).

В марочном рейтинге первую строчку занимает Geely с 11,4 тыс. реализованных автомобилей, следующим идет Haval с 11 тыс. проданных машин, который был лидером в первом полугодии. Belgee занимает третье место с 8,2 тыс. единиц. Далее идут Chery и Lada, обе компании продали по 7,4 тыс. автомобилей. Остальные марки продали менее 5 тыс. машин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Всего за девять месяцев 2025 года в Москве было реализовано 110,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды составляют 62% авторынка столицы, хотя годом ранее их доля была 70%, согласно подсчетам экспертов.

Belgee X50
Belgee X50
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 6651
14.10.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв