Как новый утильсбор изменит рынок бюджетных иномарок

Эксперт Саморукова: Kia K5 и Hyundai Palisade могут исчезнуть из-за утильсбора

Цены на автомобили могут резко вырасти из-за повышения утильсбора, который может составить от сотен тысяч до миллионов рублей, в зависимости от конкретных характеристик машины. Начальная ставка составит 20 тысяч рублей и будет умножена на коэффициент мощности. Например, для новых автомобилей с мощностью 160–190 л. с. сбор составит 750 тысяч рублей, а для подержанных он перевалит за 1,1 млн рублей.

Как указала эксперт по автомобильному импорту Дарья Саморукова, повышение утильсбора приведет к удорожанию на уровне, сопоставимом с ценой самой машины в бюджетном и среднем сегментах. Примером может служить Toyota RAV4 2021 года с двигателем в 171 л. с., за которую по новым правилам потребуется заплатить около 1,24 млн рублей только по утильсбору, не включая стоимость самой машины, доставки и акцизы.

Саморукова подчеркнула, что такой рост цен негативно отразится на автомобилях из Кореи и Китая, а также на гибридных и электрических моделях. Общая стоимость таких транспортных средств может увеличиться почти вдвое, что, в свою очередь, снизит их привлекательность для покупателей.

Эксперт прогнозирует, что новое законодательство усугубит монополизацию авторынка, что приведет к исчезновению мелких компаний и сокращению представленных бюджетных моделей, создав для потребителей проблему не только с ростом цен, но и с ограниченным выбором и длительным ожиданием.

Комментарий эксперта

Дарья Саморукова, руководитель отдела маркетинга ГК «Япония-Трейд»:

– Это окажет негативное влияние как на бизнес, так и на конечных потребителей, означая вскоре повышение цен и увеличение сроков доставки.

Она также выделила автомобили, которые могут исчезнуть с российского рынка в случае повышения утильсбора. В «группе риска» оказались кроссовер Hyundai Palisade, седан Toyota Crown, универсал Subaru Levorg, хэтчбек Nissan Note E-Power и Kia K5.

В то же время Саморукова отметила модели, которые смогут сохранить свои конкурентные преимущества и будут ввозиться без повышенного утильсбора. К ним относятся компактный Mitsubishi RVR, седаны Toyota Premio, кроссоверы Toyota Harrier, Haval H6, Subaru Forester SG5, Nissan X-Trail и Mazda CX-5, а также минивэны Toyota Noah/Voxy и малый Hyundai Casper.

