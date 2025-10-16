#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Стоимость ОСАГО вырастет вдвое (для некоторых регионов)

ЦБ вводит новую систему в ОСАГО: цена будет зависеть от истории водителя и от региона

Центробанк готовится внедрить изменения, которые сделают цену «автогражданки» более персонализированной.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Для большинства автомобилистов, которые водят аккуратно, это обернется сохранением доступных тарифов или даже их снижением.

Однако тем, кто часто попадает в аварии (у кого в прошлом году их было, условно, 8), придется платить значительно больше – надбавка для самых небрежных водителей может достигнуть 15%.

Особенно серьезно изменения затронут два региона – Ингушетию и Новосибирскую область, которые попали в так называемую красную зону из-за высокого уровня мошенничества со страховками. Для их жителей территориальный коэффициент в формуле расчета вырастет вдвое, что может сделать полис в два раза дороже. По словам экспертов, это необходимо, чтобы вся страна не была вынуждена покрывать убытки от проблемных регионов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В целом же, суть реформы – в расширении тарифного коридора, то есть границ, в которых страховщики могут устанавливать базовую цену полиса. Это даст им больше свободы маневрирования: предлагать выгодные условия ответственным клиентам и адекватно оценивать риски от водителей с плохой статистикой.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эксперты подсчитали, что сейчас на рынке ОСАГО около 30% недотарифицированных клиентов, то есть тех, кому с учетом их аварийности нынешней базовой ставки недостаточно для назначения справедливой страховой премии.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1073
16.10.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
+1