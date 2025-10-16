Стоимость ОСАГО вырастет вдвое (для некоторых регионов)

ЦБ вводит новую систему в ОСАГО: цена будет зависеть от истории водителя и от региона

Центробанк готовится внедрить изменения, которые сделают цену «автогражданки» более персонализированной.

Для большинства автомобилистов, которые водят аккуратно, это обернется сохранением доступных тарифов или даже их снижением.

Однако тем, кто часто попадает в аварии (у кого в прошлом году их было, условно, 8), придется платить значительно больше – надбавка для самых небрежных водителей может достигнуть 15%.

Особенно серьезно изменения затронут два региона – Ингушетию и Новосибирскую область, которые попали в так называемую красную зону из-за высокого уровня мошенничества со страховками. Для их жителей территориальный коэффициент в формуле расчета вырастет вдвое, что может сделать полис в два раза дороже. По словам экспертов, это необходимо, чтобы вся страна не была вынуждена покрывать убытки от проблемных регионов.

В целом же, суть реформы – в расширении тарифного коридора, то есть границ, в которых страховщики могут устанавливать базовую цену полиса. Это даст им больше свободы маневрирования: предлагать выгодные условия ответственным клиентам и адекватно оценивать риски от водителей с плохой статистикой.

Эксперты подсчитали, что сейчас на рынке ОСАГО около 30% недотарифицированных клиентов, то есть тех, кому с учетом их аварийности нынешней базовой ставки недостаточно для назначения справедливой страховой премии.