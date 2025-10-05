Эти машины чаще всего разбивают в «тотал» на российских дорогах

Ренессанс перечислил 17 машин, которые чаще всего разбиваются в «тотал»

В России были опубликованы данные о том, какие автомобили чаще всего получают такие повреждения в ДТП, что их восстановление становится нецелесообразным.

Такой вид повреждений на сленге страховщиков называется «тотал». Исследование провела группа «Ренессанс Страхование», которая сообщила, что частота «тотальных» повреждений среди автомобилей составляет 1,5-2 на каждые 100 застрахованных.

В первую очередь в эту категорию вошли модели Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001.

В десятку автомобилей, отмеченных аналогичными повреждениями, также попали Audi A3, Audi A4, BMW X6, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLE и Audi A6.

Кроме того, к числу машин с невосстановимыми повреждениями относятся Lexus RX, Suzuki Grand Vitara, Skoda Octavia, Omoda S5, Audi Q7, Mazda 6 и Skoda Karoq.