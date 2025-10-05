#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ показал электрическую Оку (видео)
5 октября
АВТОВАЗ показал электрическую Оку (видео)
Музей АВТОВАЗа представил редчайший прототип...
Интерьер Toyota Sequoia
5 октября
В России появился новый добротный внедорожник Toyota: известна цена
Внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в...
Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?
5 октября
Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?
Экстренная доставка рожающей женщины в роддом...

Эти машины чаще всего разбивают в «тотал» на российских дорогах

Ренессанс перечислил 17 машин, которые чаще всего разбиваются в «тотал»

В России были опубликованы данные о том, какие автомобили чаще всего получают такие повреждения в ДТП, что их восстановление становится нецелесообразным.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Такой вид повреждений на сленге страховщиков называется «тотал». Исследование провела группа «Ренессанс Страхование», которая сообщила, что частота «тотальных» повреждений среди автомобилей составляет 1,5-2 на каждые 100 застрахованных.

В первую очередь в эту категорию вошли модели Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В десятку автомобилей, отмеченных аналогичными повреждениями, также попали Audi A3, Audi A4, BMW X6, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLE и Audi A6.

Кроме того, к числу машин с невосстановимыми повреждениями относятся Lexus RX, Suzuki Grand Vitara, Skoda Octavia, Omoda S5, Audi Q7, Mazda 6 и Skoda Karoq.

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
05.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0