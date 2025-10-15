Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО поддержали

Комитет ГД поддержал запрет частых штрафов с камер за езду без ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, в соответствии с которым водителей смогут штрафовать за отсутствие договора ОСАГО не чаще одного раза в сутки.

Инициатором документа выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, который ранее в своем Telegram-канале отметил необходимость решения проблемы повторных штрафов. Сейчас очень часто автомобилистам могут приходить несколько штрафов в течение одного дня, если разные камеры зафиксируют отсутствие страховки.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Переходный период объясняется необходимостью модернизации системы автоматизированной фиксации нарушений на основе специального программного обеспечения «Паутина» и отработки механизма привлечения к административной ответственности.

Также в пояснительной записке указано, что разработка законопроекта вызвана намерением создать дополнительный механизм контроля за соблюдением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. Эта работа ведется совместно Центральным банком России, Министерством финансов, МВД и Российским союзом автостраховщиков, а контроль будет осуществляться с помощью автоматических фото- и видеокамер.

