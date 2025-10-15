#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО поддержали

Комитет ГД поддержал запрет частых штрафов с камер за езду без ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, в соответствии с которым водителей смогут штрафовать за отсутствие договора ОСАГО не чаще одного раза в сутки.

Рекомендуем
Зимние шины 185/65 R15 — что выбрать в сезоне 2025-2026

Инициатором документа выступила группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, который ранее в своем Telegram-канале отметил необходимость решения проблемы повторных штрафов. Сейчас очень часто автомобилистам могут приходить несколько штрафов в течение одного дня, если разные камеры зафиксируют отсутствие страховки.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Переходный период объясняется необходимостью модернизации системы автоматизированной фиксации нарушений на основе специального программного обеспечения «Паутина» и отработки механизма привлечения к административной ответственности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также в пояснительной записке указано, что разработка законопроекта вызвана намерением создать дополнительный механизм контроля за соблюдением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. Эта работа ведется совместно Центральным банком России, Министерством финансов, МВД и Российским союзом автостраховщиков, а контроль будет осуществляться с помощью автоматических фото- и видеокамер.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  телеграм-канала Анатолия Аксакова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
15.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0