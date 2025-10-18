Такое еще делают? Последние японские автомобили с CD-плеерами в 2025 году

Subaru и Lexus все еще предлагают CD-плееры в некоторых моделях

Хотите верьте, хотите нет, но два разных автопроизводителя все еще предлагают CD-плеер в новых автомобилях.

Например, это до сих пор есть в Subaru Outback 2025 года. В стандартной комплектации автомобиль оснащается CD-плеером, установленным в вещевом отсеке на центральной консоли.

Outback – не единственный новый автомобиль или Subaru, который сегодня стандартно оснащается CD-плеером.

И седан Lexus IS 2025 года, и купе RC оснащены CD-плеером, установленным на приборной панели. Производство последнего прекращается после 2025 года, а первый получит третий рестайлинг для текущего поколения, начиная с 2026 года, и, видимо, оба этих изменения приведут к исчезновению CD-плеера из модельного ряда Lexus.

Что касается Subaru, японский автопроизводитель все еще будет предлагать CD-плеер в качестве опции и для WRX. А Outback сменит поколение в 2026 году, и CD-плеера там не будет.

Между тем, исчезновение CD-плеера в автомобилях – это естественный результат перехода на цифровые технологии. Главная причина – повсеместное использование смартфонов и стриминговых сервисов (Spotify, YouTube Music), которые через Bluetooth, Apple CarPlay или Android Auto предоставляют мгновенный доступ к миллионам треков.

CD-привод, как механическое и громоздкое устройство, проигрывает им по удобству, занимает место в консоли и увеличивает стоимость автомобиля, поэтому производители отказались от него в пользу более современных и компактных интерфейсов.