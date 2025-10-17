Эти машины россияне разбивают чаще всего

Bip.ru назвал самые аварийные и безаварийные автомобили

Согласно данным специалистов bip.ru, водители автомобилей Lada 2114, Lada Priora и Kia Spectra оказываются среди наиболее частых участников ДТП.

Статистика составлена на основе коэффициента бонус-малус (КБМ) 422 тысяч автовладельцев за третий квартал текущего года, который охватывает период с июля по сентябрь. У владельцев указанных моделей был зафиксирован КБМ выше 1,76.

Коэффициент бонус-малус влияет на цену полиса ОСАГО и зависит от числа аварий, в которых участвовал страхователь по своей вине за предшествующий страховой период.

Среди наименее аварийных автомобилистов оказались владельцы Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Renault Duster, у которых наблюдается наибольшее количество минимального КБМ (0,46).

Наибольшее количество водителей-новичков с КБМ 1,17 зафиксировано среди автовладельцев Lada 2114, после чего идут Lada 21099 и Lada 2105.

Эксперты подчеркивают, что автомобили с высоким процентом аварийных водителей, как правило, имеют более старый возраст. В то же время машины с низким уровнем аварийности обычно новее и дороже и чаще выбираются опытными водителями, что позволяет им иметь КБМ 0,46.

Для достижения такого коэффициента требуется более десяти лет безаварийного вождения, добавили аналитики.

