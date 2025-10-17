#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эти машины россияне разбивают чаще всего

Bip.ru назвал самые аварийные и безаварийные автомобили

Согласно данным специалистов bip.ru, водители автомобилей Lada 2114, Lada Priora и Kia Spectra оказываются среди наиболее частых участников ДТП.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Статистика составлена на основе коэффициента бонус-малус (КБМ) 422 тысяч автовладельцев за третий квартал текущего года, который охватывает период с июля по сентябрь. У владельцев указанных моделей был зафиксирован КБМ выше 1,76.

Коэффициент бонус-малус влияет на цену полиса ОСАГО и зависит от числа аварий, в которых участвовал страхователь по своей вине за предшествующий страховой период.

Среди наименее аварийных автомобилистов оказались владельцы Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5 и Renault Duster, у которых наблюдается наибольшее количество минимального КБМ (0,46).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наибольшее количество водителей-новичков с КБМ 1,17 зафиксировано среди автовладельцев Lada 2114, после чего идут Lada 21099 и Lada 2105.

Эксперты подчеркивают, что автомобили с высоким процентом аварийных водителей, как правило, имеют более старый возраст. В то же время машины с низким уровнем аварийности обычно новее и дороже и чаще выбираются опытными водителями, что позволяет им иметь КБМ 0,46.

Для достижения такого коэффициента требуется более десяти лет безаварийного вождения, добавили аналитики.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, какие ошибки допускают почти все автовладельцы при замене резины.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 604
17.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0