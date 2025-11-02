Гибридный кроссовер, доказавший надежность в русские зимы, внезапно подорожал
Гибридный кроссовер Exlantix ET, недавно появившийся на российском рынке, неожиданно подорожал.
Всего за октябрь стоимость его единственной комплектации выросла на 130 тысяч рублей, достигнув отметки в 6 730 000 рублей.
Этот автомобиль продается в дилерских центрах Exeed и является последовательным гибридом.
Это означает, что его бензиновый двигатель не связан с колесами и работает как генератор, заряжая мощную батарею, которая и питает два электромотора совокупной мощностью 469 л.с.
Кроссовер уже с завода оснащен «зимним пакетом». Машина успешно прошла испытания при экстремальных температурах. Даже в 30-градусный мороз она сохраняет свою динамику, разгоняясь до сотни за 4.8 секунды, а салон всего за 10 минут прогревается до комфортных +25°C.
Литий-железо-фосфатная батарея с системой обогрева и охлаждения обеспечивает до 185 км пробега только на электричестве, а общий запас хода превышает 1100 километров. Похоже, россияне оценили сочетание всепогодной выносливости и передовых технологий, что и отразилось на цене.
Напомним, Exlantix – это бренд, принадлежащий китайскому концерну Chery. Он является частью премиальной линейки Exeed.
