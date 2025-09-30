Автомобили Exlantix загнали в мороз -30°C — что получилось?

Exeed: автомобили Exlantix полностью готовы к суровой русской зиме

Компания Exeed заявила о полной готовности инновационной линейки Exeed Exlantix к эксплуатации в зимних условиях.

Для этой линейки автомобилей на новых источниках энергии гарантирована стабильная работа при максимально низких температурах, сообщает пресс-служба. Отмечается, что даже при температуре воздуха -30°C и низком заряде батареи (менее 20%) характеристики кроссовера Exlantix ET и седана Exlantix ES остались впечатляющими: сохранился стабильный разгон от 0 до 100 км/ч, а максималка достигает 200 км/ч и не ограничивается даже даже в том случае, если уровень заряда падает ниже 10%.

А быстро восполнить его помогает инновационная система зарядки: если пользоваться зарядной станций мощностью 110 кВт·ч, зарядиться с 20 до 80% можно всего за 17,5 минут. Время зарядки от бытовой сети – около 7 часов.

При разработке этих автомобилей особый акцент делался на безопасности аккумуляторной батареи. В результате машины можно на 4 часа погрузить в ледяную воду – ультраводонепроницаемое исполнение позволяет избежать протечек даже в этом случае. Зарядный порт оснащен изолированным зарядным пистолетом, а интеллектуальная система управления батареей при низких температурах оптимизирует мощность зарядного тока, а также управляет обогревом батареи, выводя ее на рабочую температуру.

Мокрые и заснеженные трассы тоже не создадут автомобилям Exlantix проблем: интеллектуальное шасси с возможностью регулирования жесткости и клиренса гарантирует уверенное движение, не требуя от водителя дополнительных действий. Пневмоподвеска с осушителем предотвращает скопление влаги в системе зимой, а алюминиевые рычаги не боятся коррозии.

За зимний комфорт отвечает полный комплекс обогрева: по данным компании, при забортной температуре -30°C салон способен прогреться до +15°C за 5 минут и до +25 за 10 минут. В зимний пакет входят подогрев сидений первого и второго рядов, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, в рамках ближайшего обновления ПО обещают добавить дистанционный прогрев тяговой батареи через приложение Exeed Connect.