Цифровые инструменты и отечественные разработки: Как перестраивается рынок спецтехники

Авито Спецтехника провела в Москве 4-ю ежегодную конференцию «Дело Спецтехники»

16 октября 2025 года в Москве состоялась четвертая ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника, собравшая рекордные полторы тысячи участников.

Ведущие эксперты, крупнейшие игроки рынка и представители госорганов, включая Минпромторг России и Центральный Банк Российской Федерации обсудили, как отрасль адаптируется к новым реалиям. Ключевой темой стала цифровизация, которая перестала быть тенденцией и превратилась в необходимость для бизнеса.

По словам руководителя продукта Авито Спецтехника Максима Мажуги, традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Яркое подтверждение – рост общения в чатах на 45% за последние месяцы.

Компании, автоматизировавшие рутинные процессы, немедленно почувствовали результат: их конверсия в целевые действия выросла на 24%. Параллельно площадка фиксирует высокий спрос на технику с наработкой – ежемесячно такие объявления собирают свыше 34 миллионов просмотров и 750 тысяч обращений.

Важным вектором развития остается поддержка отечественного производителя. На платформе уже около 2000 единиц техники отмечены специальным бейджем «С господдержкой», что упрощает покупателям доступ к программам субсидирования. Успехи российских заводов впечатляют: например, в сегменте новой сельхозтехники их доля достигла 57%. Отрасль демонстрирует и технологические прорывы - от запуска в серию российского асфальтоукладчика и тяжелых кранов до разработки гусеничных экскаваторов и собственной компонентной базы.

Живую атмосферу мероприятию добавили партнерские зоны компаний «ДСТ-УРАЛ», «Современные транспортные технологии» и «КАМАЗ-мастер», представивший знаменитый грузовик-легенду, сопровождавший команду в ралли-рейдах. Конференция наглядно показала: несмотря на все вызовы, отрасль не просто адаптируется, а находит новые точки роста, активно используя цифровые инструменты и опираясь на отечественные разработки.