24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Цифровые инструменты и отечественные разработки: Как перестраивается рынок спецтехники

Авито Спецтехника провела в Москве 4-ю ежегодную конференцию «Дело Спецтехники»

16 октября 2025 года в Москве состоялась четвертая ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника, собравшая рекордные полторы тысячи участников.

Ведущие эксперты, крупнейшие игроки рынка и представители госорганов, включая Минпромторг России и Центральный Банк Российской Федерации обсудили, как отрасль адаптируется к новым реалиям. Ключевой темой стала цифровизация, которая перестала быть тенденцией и превратилась в необходимость для бизнеса.

По словам руководителя продукта Авито Спецтехника Максима Мажуги, традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Яркое подтверждение – рост общения в чатах на 45% за последние месяцы.

Компании, автоматизировавшие рутинные процессы, немедленно почувствовали результат: их конверсия в целевые действия выросла на 24%. Параллельно площадка фиксирует высокий спрос на технику с наработкой – ежемесячно такие объявления собирают свыше 34 миллионов просмотров и 750 тысяч обращений.

Важным вектором развития остается поддержка отечественного производителя. На платформе уже около 2000 единиц техники отмечены специальным бейджем «С господдержкой», что упрощает покупателям доступ к программам субсидирования. Успехи российских заводов впечатляют: например, в сегменте новой сельхозтехники их доля достигла 57%. Отрасль демонстрирует и технологические прорывы - от запуска в серию российского асфальтоукладчика и тяжелых кранов до разработки гусеничных экскаваторов и собственной компонентной базы.

Живую атмосферу мероприятию добавили партнерские зоны компаний «ДСТ-УРАЛ», «Современные транспортные технологии» и «КАМАЗ-мастер», представивший знаменитый грузовик-легенду, сопровождавший команду в ралли-рейдах. Конференция наглядно показала: несмотря на все вызовы, отрасль не просто адаптируется, а находит новые точки роста, активно используя цифровые инструменты и опираясь на отечественные разработки.

Алексеева Елена
18.10.2025 
