Машина стала слишком «прожорливой»? Ищем причины

Почему растет расход бензина и как вернуть автомобилю былую экономичность

С возрастом автомобиль может начать потреблять больше топлива, заставляя вас чаще наведываться на заправку.

Зачастую виновата не серьезная поломка, а мелкая неисправность, которую легко устранить. Например, даже слегка спущенные шины заставляют двигатель перерасходовать целый литр на каждую сотню километров. Простая проверка давления раз в неделю манометром поможет держать эту причину под контролем.

Не стоит списывать со счетов и само топливо – на любой, даже сетевой заправке, могут недолить или предложить горючее сомнительного качества, которое сгорает быстрее.

Еще один частый виновник – грязный воздушный фильтр. Не получая достаточно кислорода, электроника автомобиля начинает переливать топливо, обогащая смесь, что моментально сказывается на аппетите.

Также коварны могут быть тормоза: подклинившие из-за грязи и коррозии колодки создают постоянное сопротивление, и двигателю приходится сжигать больше бензина, чтобы его преодолеть.

И наконец, всегда стоит убедиться, что все топливо уходит в двигатель, а не вытекает на асфальт через незаметную трещину в баке или магистрали. Обнаружив под машиной даже маленькое пятнышко бензина, лучше сразу обратиться к специалистам.