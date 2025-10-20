#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Машина стала слишком «прожорливой»? Ищем причины

Почему растет расход бензина и как вернуть автомобилю былую экономичность

С возрастом автомобиль может начать потреблять больше топлива, заставляя вас чаще наведываться на заправку.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Зачастую виновата не серьезная поломка, а мелкая неисправность, которую легко устранить. Например, даже слегка спущенные шины заставляют двигатель перерасходовать целый литр на каждую сотню километров. Простая проверка давления раз в неделю манометром поможет держать эту причину под контролем.

Не стоит списывать со счетов и само топливо – на любой, даже сетевой заправке, могут недолить или предложить горючее сомнительного качества, которое сгорает быстрее.

Еще один частый виновник – грязный воздушный фильтр. Не получая достаточно кислорода, электроника автомобиля начинает переливать топливо, обогащая смесь, что моментально сказывается на аппетите.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также коварны могут быть тормоза: подклинившие из-за грязи и коррозии колодки создают постоянное сопротивление, и двигателю приходится сжигать больше бензина, чтобы его преодолеть.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

И наконец, всегда стоит убедиться, что все топливо уходит в двигатель, а не вытекает на асфальт через незаметную трещину в баке или магистрали. Обнаружив под машиной даже маленькое пятнышко бензина, лучше сразу обратиться к специалистам.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 5987
20.10.2025 
Фото:freepik / rawpixel.com
Поделиться:
Оцените материал:
-1