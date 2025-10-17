#
Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Webbankir: 90% автомобилистов ожидают дальнейшего роста цен на топливо

Российские автовладельцы массово пересматривают свои привычки на фоне стремительного роста цен на топливо.

Стоимость бензина изменилась: где он подорожал и подешевел

Согласно октябрьскому опросу финансовой платформы Webbankir, 74% водителей уже ощутили подорожание бензина, причем каждый второй характеризует его как значительное. Тревожная статистика от Росстата подтверждает эти опасения: с января цены выросли на 10%, что стало самым резким скачком за последние 15 лет.

Нынешняя реальность заставляет автомобилистов активно менять поведение. Почти 40% респондентов сознательно сократили количество поездок, а 13% и вовсе перешли на общественный транспорт. Еще более показательно, что 31% автовладельцев начали экономить на качестве топлива, выбирая более дешевые марки бензина. При этом 8% делают это постоянно, демонстрируя новые устойчивые привычки потребления.

Пессимистичные настроения доминируют среди автомобилистов: 92% опрошенных ожидают дальнейшего роста цен на топливо. Лишь 2,5% сохраняют надежду на снижение стоимости бензина.

В случае продолжения инфляции 41% готовы еще больше сократить поездки, а 11% - окончательно перейти на более дешевое топливо. Эти данные свидетельствуют о глубокой трансформации потребительских привычек, вызванной постоянным ростом цен на автомобильное топливо.

Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
17.10.2025 
