Новое предложение по регулированию цен на топливо. На первый взгляд, все логично

Национальный автомобильный союз предложил ограничить максимальные цены на бензин

В России может появиться жесткий потолок цен на бензин.

С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС), предложив рассчитывать предельную стоимость топлива по прозрачной формуле: средняя цена в тот же день прошлого года плюс накопленная инфляция.

Поводом для жестких мер стал резкий скачок цен на многих автозаправочных станциях в 2025 году, который значительно опередил инфляцию, несмотря на рекомендации регуляторов.

Идея НАС уже столкнулась с серьезной критикой со стороны представителей топливного бизнеса. Независимые заправки предупреждают, что такой потолок цен, не учитывающий рост их реальных издержек, может их уничтожить.

Эксперты отмечают, что хотя эта формула кажется простой и справедливой для потребителей, она таит в себе риски. Как пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, такой подход не учитывает рост налоговой и административной нагрузки на бизнес, что может негативно сказаться на работе заправок.

По данным Независимого топливного союза, многие АЗС уже работают в убыток, теряя около 4 рублей с каждого проданного литра. Если ограничить розницу без компенсаций, это приведет к массовым закрытиям и усилению монополии крупных нефтяных компаний. В ФАС подтвердили, что письмо НАС будет рассмотрено, подчеркнув, что служба продолжает постоянный мониторинг цен и уже принимает меры к отдельным сетям, нарушающим законодательство.

Таким образом, простая на первый взгляд идея «заморозить» цены упирается в сложную дилемму: как защитить кошелек автомобилистов, не разорив при этом значительную часть топливного рынка.

Ранее депутаты попросили наделить правительство России правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизтопливо в периоды их резкого подорожания, аналогично практике регулирования цен на социально значимые продукты питания.