Заправки и покупки водителей помогут стабилизировать цены на бензин

В России разработали принципиально новую систему отслеживания цен на топливо

В России создан механизм контроля за стоимостью автомобильного топлива, который превращает каждую заправку в источник ценовых данных.

Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Новая модель мониторинга, разработанная по поручению вице-премьера Александра Новака, основывается не на формальных отчетах, а на живой потребительской активности. Это означает, что система в режиме, приближенном к реальному времени, отслеживает не только динамику цен на бензин и дизельное топливо по всей стране, но и объемы их фактического потребления.

Такой комплексный подход дает властям возможность не запаздывать с реакцией, а точечно и своевременно вмешиваться в ситуацию, предотвращая резкие скачки цен.

Разработка этой системы стала одним из практических шагов по стабилизации топливного рынка, которые обсуждались в ходе серии совещаний под руководством Александра Новака.

На этих встречах, прошедших с участием представителей ключевых министерств, Госдумы, нефтяных компаний и Петербургской биржи, детально проанализировали вопросы бесперебойности поставок бензина и дизельного топлива, а также рассмотрели дополнительные меры для выравнивания обстановки в наиболее проблемных регионах.

Вице-премьер Александр Новак констатировал, что в целом ситуация на рынке сохраняет стабильность, однако для ее укрепления продолжает действовать запрет на экспорт топлива, а также прорабатывается целый ряд других мер воздействия.

Источник:  government.ru
Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
10.10.2025 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
