Минэнерго выявило рост цен на частных заправках

Минэнерго: в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

В некоторых российских регионах наблюдается увеличение цен на топливо на независимых заправках, которое превышает темпы роста цен на АЗС крупных нефтяных компаний. Об этом сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе ведомства отметили, что «в ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику».

Министерство энергетики держит такие ситуации под контролем, и при их выявлении информация направляется в ФАС для принятия необходимых мер, чтобы предотвратить необоснованное увеличение цен.

Также подчеркивается, что дополнительное количество топлива было направлено на внутренний рынок благодаря временной остановке экспорта. В дополнение к этому введен запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, которые его не производят, что позволяет избежать вывоза топлива, предназначенного для России.

