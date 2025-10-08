В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо, как на соцпродукты

Депутаты требуют срочной проверки ФАС из-за роста цен на бензин на 9,22%

Парламентарии бьют тревогу из-за стремительного роста стоимости топлива, который за последнюю неделю достиг рекордных значений и в два раза обогнал официальную инфляцию, что особенно больно бьет по карманам сельских жителей и аграриев.

Группа депутатов от фракции КПРФ направила официальное обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Поводом для тревоги стал резкий скачок цен на моторное топливо, который значительно опережает общие экономические показатели, сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

По данным авторов обращения, темпы роста цен в последнюю неделю достигли самых высоких отметок в 2025 году, рост цен с начала года составил уже 9,22%, что вдвое превышает уровень официальной инфляции.

Особое беспокойство у авторов обращения вызывает тот факт, что столь значительный рост цен за короткий промежуток времени наблюдается на рынке, где работают естественные монополии.

Это вызывает законные вопросы о добросовестности поставщиков. В связи с этим парламентарии просят ФАС провести тщательную проверку соблюдения антимонопольного законодательства компаниями-поставщиками.

Кроме того, они просят наделить правительство России правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизтопливо в периоды их резкого подорожания, аналогично практике регулирования цен на социально значимые продукты питания.

Тем временем ФАС уже анализирует подорожание топлива в ряде регионов, включая Крым, Краснодарский край и Курскую область, и не исключает новых предупреждений для нефтяных компаний.