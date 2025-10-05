#
ФАС объяснила рост цен на топливо

В ФАС не обнаружили нарушений в росте цен на бензин в Хабаровском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю не обнаружило признаков нарушений в связи с увеличением цен на бензин.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Николай Костромеев, отметив, что множество обращений поступило, в основном, из Советско-Гаванского и Ванинского районов.

«По цене на сегодня мы признаков нарушений антимонопольного законодательства не видим», – заявил он.
Костромеев отметил, что цены на топливо продолжают расти в связи с увеличением оптовой реализации и подорожанием бензина на фондовом рынке. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином, в то время как в Крыму ввели лимит на отпуск топлива в размере 30 литров на автозаправочных станциях.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:EPA
05.10.2025 
Фото:EPA
