Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

Александр Новак: Вопросы с дефицитом топлива решаются в ручном режиме

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ситуацию с бензином в регионах России контролируемой.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», – сообщил Новак.

Для обеспечения дополнительного предложения на рынке нефтепродуктов правительство запретило нефтепроизводителям экспорт дизтоплива и продлило запрет на экспорт бензина, напомнил Новак.

По некоторым оценкам, ежемесячный бензин топлива в России составляет около 350 тысяч тонн бензина и примерно 100 тысяч тонн дизельного топлива. В последние недели нехватка бензина наблюдается в ряде регионов, среди которых Приморье, Курильские острова, Крым и Запорожская область.

Меры, вырабатываемые правительством, сводятся к трем пунктам. Во-первых, отмена существующих пошлин (5%) на ввоз бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура – это позволит насытить бензином Дальний Восток и направить топливо с сибирских НПЗ на запад России. Во-вторых, увеличить импорт белорусского бензина, производящегося из российской нефти, с нынешних 45 тысяч до 300 тысяч тонн в ежемесячно. В-третьих, временно отменить запрет на использование топливной присадки ММА, поднимающей октановое число АИ-92 до АИ-95.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Жахнул 1-2% ММА в бензин – и октановое число сразу подскочило на 6 единиц. А если еще жахнуть… Дешево и сердито! Мы долго боролись против таких присадок, которые вредят и здоровью людей, и моторам. Это советские ученые доказали еще в 50-х годах прошлого века. Запрет на ММА ввели в 2016 году – при переходе на бензин 5-го экологического класса. Теперь предлагают разрешить. Временно.