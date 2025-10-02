#
2 октября
2 октября
2 октября
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

В Крыму ввели новое ограничение на продажу топлива — 20 литров в одни руки

На всей территории Крыма введены ограничения на продажу топлива: АЗС отпускают максимум 20 литров в одни руки в течение суток.

Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Он признал, что меры, принимаемые в данный момент правительством республики совместно с федеральным властями, пока не способны полностью обеспечить все автомобильные заправки Крыма необходимым количеством топлива. Введенное ограничение коснется лишь частных лиц, заметил Аксенов: общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полном объеме.

Когда же ситуация с бензином на полуострове нормализуется? Информация об организации стабильных поставок горючего в Крым будет опубликована до конца дня 3 октября, сообщил Сергей Аксенов.

Напомним, перебои с бензином в Крыму и Севастополе возникли в конце августа, тогда их удалось нивелировать, но всего на несколько дней. В полной мере проблема вернулась уже к середине сентября – на заправках почти исчез бензин АИ-92 и АИ-95. В конце месяца региональные власти выступили с призывом не создавать искусственный спрос и не приобретать топливо про запас. Был введен первый лимит отпуска бензина в одни руки – 30 литров в сутки – который теперь снижен до 20 литров.

29 сентября Аксенов сообщил, что цены на топливо заморожены на ближайший месяц (АИ-92 – 70 р./литр, АИ-95 – 76 р./литр), однако некоторые заправки продолжали продавать АИ-95 по цене 95-99 р./литр.

Источник:  Сергей Аксенов
Иннокентий Кишкурно
Фото:MAXIM SHIPENKOV
02.10.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
