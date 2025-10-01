«За рулем» в октябре: почему дорожает бензин; как сберечь мотор; редкие авто СССР
Новый номер журнала «За рулем» вышел в свет
«За рулем» № 10/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Новые ставки утилизационного сбора
- Как будут штрафовать за машины с зарубежной регистрацией
- Почему дорожает бензин
- Будем ли мы платить за каждый километр пути?
- BMW iX3, Volvo XC70 и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Tenet T8 – как едет и чем отличается от Chery
- Solaris HC – как бывшая Creta, без изменений
- Jetour T1 – с гидроавтоматом и блокировкой
- Пикап Соллерс ST8 с мотором Mitsubishi
- Семиместный Hongqi HS7 – без двух цилиндров
ЗР АКТИВ
- Техосмотр и госпошлины – всё дорожает
- Почему гибриды чище электромобилей
- О чем надо позаботиться перед автопутешествием
ЗР ТЕСТ
- Выбираем передний привод: Haval F7 или Москвич 8?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Испытываем и распиливаем АКБ. Купить подешевле или получше?
- Новые шины Gislaved – бывшие Continental
- Электрогидродомкраты: не брать!
- Какое масло лучше защитит двигатель – 0W-40 или 5W-40?
- Простые способы сберечь мотор
- Электронные противоугонки – своими руками
ЗР РЕСУРС
- Ремонтируем блок цилиндров – все методы и нюансы
- Вторичка: внедорожники по цене Патриота
- Выбираем б/у: Toyota Passo; Volkswagen Tiguan
- Вторые руки. Haval Jolion популярен – но надежен ли?
- Вариатор от Camry и RAV4: сколько проживет?
- Обслуживаем своими силами седан Hongqi H5
- Парк «За рулем»: Лада Ларгус в возрасте 13 лет; GAC GS3 на первых тысячах пробега
А также:
- Несбывшаяся Волга ГАЗ-3111 и ее конкуренты
- BMW 735i – «акула» с индексом Е23
- Редкие советские автомобили, которые могли стать серийными
- Новинки выставок ComAutoTrans и AutoBusExpo
- Пикап JAC T9 – теперь с дизелем
