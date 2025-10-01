#
>
Конкурс с призом! – задачка про коленвал и зубчики
«За рулем» в октябре: почему дорожает бензин; как сберечь мотор; редкие авто СССР
Новый номер журнала «За рулем» вышел в свет
Названы самые дорогие б/у машины, купленные на «Авито Авто» в этом году
«За рулем» в октябре: почему дорожает бензин; как сберечь мотор; редкие авто СССР

Новый номер журнала «За рулем» вышел в свет

«За рулем» № 10/2025 – это:

Новые ставки утилизационного сбора с 1 ноября — как изменятся цены на авто

ЗР МОМЕНТ

  • Новые ставки утилизационного сбора
  • Как будут штрафовать за машины с зарубежной регистрацией
  • Почему дорожает бензин
  • Будем ли мы платить за каждый километр пути?
  • BMW iX3, Volvo XC70 и другие новинки
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Tenet T8 – как едет и чем отличается от Chery
  • Solaris HC – как бывшая Creta, без изменений
  • Jetour T1 – с гидроавтоматом и блокировкой
  • Пикап Соллерс ST8 с мотором Mitsubishi
  • Семиместный Hongqi HS7 – без двух цилиндров



ЗР АКТИВ

  • Техосмотр и госпошлины – всё дорожает
  • Почему гибриды чище электромобилей
  • О чем надо позаботиться перед автопутешествием

ЗР ТЕСТ

  • Выбираем передний привод: Haval F7 или Москвич 8?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Испытываем и распиливаем АКБ. Купить подешевле или получше?
  • Новые шины Gislaved – бывшие Continental
  • Электрогидродомкраты: не брать!
  • Какое масло лучше защитит двигатель – 0W-40 или 5W-40?
  • Простые способы сберечь мотор
  • Электронные противоугонки – своими руками

ЗР РЕСУРС

  • Ремонтируем блок цилиндров – все методы и нюансы
  • Вторичка: внедорожники по цене Патриота
  • Выбираем б/у: Toyota Passo; Volkswagen Tiguan
  • Вторые руки. Haval Jolion популярен – но надежен ли?
  • Вариатор от Camry и RAV4: сколько проживет?
  • Обслуживаем своими силами седан Hongqi H5
  • Парк «За рулем»: Лада Ларгус в возрасте 13 лет; GAC GS3 на первых тысячах пробега

А также:

  • Несбывшаяся Волга ГАЗ-3111 и ее конкуренты
  • BMW 735i – «акула» с индексом Е23
  • Редкие советские автомобили, которые могли стать серийными
  • Новинки выставок ComAutoTrans и AutoBusExpo
  • Пикап JAC T9 – теперь с дизелем
