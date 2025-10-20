#
Отдача — 500 сил! Новый кроссовер едет в РФ

Гибридный кроссовер GAC S7 проходит сертификацию для России

В России идет сертификация гибридного кроссовера GAC S7, сообщает источник по собственным данным.

Уточняется, что новинка может дебютировать на российском авторынке уже в первом квартале 2026 года.

Отметим, что GAC S7 будет первым гибридом от GAC в России и встанет на полступеньки ниже флагмана российской линейки, 7-местного GAC GS8. Габариты GAC S7 составляют 4900 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2880 мм. Силовая установка – параллельная гибридная система из 1.5 ДВС и пара электромоторов.

Общая отдача достигает 501 л.с. и 393 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,8 секунды. Привод автомобиля – полный. Общий запас хода составляет 1020 км, а на чистом электричестве можно пройти до 160 км.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
20.10.2025 
