Отдача — 500 сил! Новый кроссовер едет в РФ
Гибридный кроссовер GAC S7 проходит сертификацию для России
В России идет сертификация гибридного кроссовера GAC S7, сообщает источник по собственным данным.
Уточняется, что новинка может дебютировать на российском авторынке уже в первом квартале 2026 года.
Отметим, что GAC S7 будет первым гибридом от GAC в России и встанет на полступеньки ниже флагмана российской линейки, 7-местного GAC GS8. Габариты GAC S7 составляют 4900 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2880 мм. Силовая установка – параллельная гибридная система из 1.5 ДВС и пара электромоторов.
Общая отдача достигает 501 л.с. и 393 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,8 секунды. Привод автомобиля – полный. Общий запас хода составляет 1020 км, а на чистом электричестве можно пройти до 160 км.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Китайские автомобили
20.10.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0