Представлен полноприводный дом на колесах со всем необходимым: называем цену

В Китае дебютировал гибридный автодом Changan с раздвижным вторым этажом

Компания Changan анонсировала в Китае дом на колесах Changan Peak View RV Journey Pro, который создан на удлиненной базе пикапа Changan Hunter и отличается интересным дизайном.

Доступны две комплектации с ценами 320 и 350 тыс. юаней (3,55 и 3,8 млн рублей).

Особенности модели включают двухрядную компоновку с выдвижной крышей на электроприводе и пневмоподвеску.

Крыша, являющаяся визитной карточкой авто, поднимается на электрическом механизме, обеспечивая легкость и надежность.

Changan Peak View RV Journey Pro
Changan Peak View RV Journey Pro

Тент состоит из четырех слоев: внешний противомоскитный, водонепроницаемый, теплоизолирующий и звукоизолирующий. Салон предлагает комфортные условия для отдыха и подходит для длительных поездок.

Changan Peak View RV Journey Pro
Changan Peak View RV Journey Pro

Силовая установка автомобиля такая же, как у текущей модели: под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с., дополненный двумя электромоторами – передним на 95 л.с. и задним на 176 л.с. Общий максимальный крутящий момент составляет 470 Нм.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Autohome
Ушакова Ирина
Количество просмотров 58598
20.10.2025 
Фото:Autohome
