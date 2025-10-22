#
Машины стареют: назван средний возраст авто россиян

«Ренессанс Страхование»: в РФ средний возраст машин вырос до 13,7 года

По данным аналитиков группы «Ренессанс Страхование», средний возраст автомобилей, принадлежащих россиянам, увеличился с 9,9 до 13,7 года с 2021 года.

Несмотря на внедрение обновленных моделей на рынке, статистика показывает, что все 30 самых популярных автомобилей в стране становятся старше.

Аналитики отметили, что в период с 2023 по 2025 год особенно заметно постарели Toyota Camry (+3,2 года), Toyota Corolla (+2,9 года), Opel Astra (+2,4 года) и автомобили Lada (+2,3 года). Быстро стареют и другие модели, такие как Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Lada 4×4 и Ford Focus.

Среди более молодых автомобилей российского автопарка выделяются преимущественно китайские марки, такие как Geely Monjaro, Jaecoo J7, Haval M6 и H3, а также Belgee X50.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
22.10.2025 
Фото:freepik / freepik
