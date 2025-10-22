Проверенный мотор 3.5 (249 л.с.) и гидроавтомат — этот японский седан любят за качество и надежность

Сергей Зиновьев считает, что Toyota Camry – почти идеальный вариант на вторичке

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал самые популярные модификации престижных седанов возрастом около десяти лет и со средним пробегом от 150 до 200 тысяч километров.

В этот перечень вошла Toyota Camry – до некоторого времени неизменный лидер продаж на рынке бизнес-седанов в России. Машина славится своей надежностью, качеством сборки и достойным комфортом.

Стоимость Camry седьмого поколения, в среднем, составляет 1,99 млн рублей.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении надежность автомобиля оказывается не такой безупречной, как многие думают, – обнаруживается ряд мелких недостатков. Однако в целом живучесть машины, включая элементы подвески, остается на высоком уровне.

Toyota Camry

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Все двигатели – атмосферные. Менее предпочтителен самый современный двухлитровый 6AR-FSE с комбинированным впрыском – его ресурс составляет всего 250-300 тысяч км.

Чемпион по долговечности – старший V6 3.5 c индексом 2GR-FE. Этот мотор не беспроблемный, но реально способен на пробег 500 тысяч км. И сочетается данный двигатель с очень стойким автоматом U660Е, который, впрочем, плохо переносит частые перегревы, так что «гонками» лучше не увлекаться.

Toyota Camry

Неожиданной оказалась проблема с антикоррозийной защитой Toyota Camry. К десяти годам эксплуатации первые следы ржавчины могут появиться на капоте или в желобке багажника под стеклом, также облезают хромированные накладки на порогах и задних фонарях. Впрочем, серьезного повода для волнения нет – до сквозной коррозии должно пройти еще с десяток лет.

