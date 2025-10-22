Проверенный мотор 3.5 (249 л.с.) и гидроавтомат — этот японский седан любят за качество и надежность

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал самые популярные модификации престижных седанов возрастом около десяти лет и со средним пробегом от 150 до 200 тысяч километров.

Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

В этот перечень вошла Toyota Camry – до некоторого времени неизменный лидер продаж на рынке бизнес-седанов в России. Машина славится своей надежностью, качеством сборки и достойным комфортом.

Стоимость Camry седьмого поколения, в среднем, составляет 1,99 млн рублей.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении надежность автомобиля оказывается не такой безупречной, как многие думают, – обнаруживается ряд мелких недостатков. Однако в целом живучесть машины, включая элементы подвески, остается на высоком уровне.

Toyota Camry
Toyota Camry

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Все двигатели – атмосферные. Менее предпочтителен самый современный двухлитровый 6AR-FSE с комбинированным впрыском – его ресурс составляет всего 250-300 тысяч км.

Чемпион по долговечности – старший V6 3.5 c индексом 2GR-FE. Этот мотор не беспроблемный, но реально способен на пробег 500 тысяч км. И сочетается данный двигатель с очень стойким автоматом U660Е, который, впрочем, плохо переносит частые перегревы, так что «гонками» лучше не увлекаться.

Toyota Camry
Toyota Camry
Неожиданной оказалась проблема с антикоррозийной защитой Toyota Camry. К десяти годам эксплуатации первые следы ржавчины могут появиться на капоте или в желобке багажника под стеклом, также облезают хромированные накладки на порогах и задних фонарях. Впрочем, серьезного повода для волнения нет – до сквозной коррозии должно пройти еще с десяток лет.

Полную версию материала «Топ-7 самых живучих бизнес-седанов» ищите по ссылке.

Алексеева Елена
Фото:Toyota
22.10.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
