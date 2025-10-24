#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Известный кроссовер получил «утепленную» комплектацию для РФ

Changan Uni-S начали продавать со встроенной телематикой и обогревом руля

У дилеров Changan в России начали появляться кроссоверы Uni-S в новой топовой комплектации Tech Plus, сообщает источник.

При этом уточняется, что начальная версия Comfort более в прайс-листах не значится, и, таким образом, список комплектаций теперь другой, хотя по-прежнему состоит из трех позиций: Luxe, Tech и Tech Plus. Новая топ-версия Tech Plus на 35 тысяч рублей дороже, чем Tech, и оценена в 2 994 900 рублей. А принципиальных отличий – два: подогрев рулевого колеса и телематический комплекс.

Телематика позволит запускать и глушить двигатель, настраивать автозапуск, включать и отключать сигнализацию и т.п., причем в первый год приложение для смартфона будет бесплатным, а затем потребуется ежемесячная оплата.

Кроме того, версии Tech и Tech Plus различаются по интерьеру: у новой топ-версии потолок обтянут черной тканью, из отделки исчезли вставки красного цвета, а в багажнике появилась шторка и изменился органайзер. По технической же части изменений никаких: 1.5 турбо на 181 л.с. и 280 Нм в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Но полноприводные Changan Uni-S обещаются в РФ до конца 2025 года.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
24.10.2025 
