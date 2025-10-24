Известный кроссовер получил «утепленную» комплектацию для РФ

Changan Uni-S начали продавать со встроенной телематикой и обогревом руля

У дилеров Changan в России начали появляться кроссоверы Uni-S в новой топовой комплектации Tech Plus, сообщает источник.

Рекомендуем Как выбрать безопасное зарядное устройство для АКБ машины

При этом уточняется, что начальная версия Comfort более в прайс-листах не значится, и, таким образом, список комплектаций теперь другой, хотя по-прежнему состоит из трех позиций: Luxe, Tech и Tech Plus. Новая топ-версия Tech Plus на 35 тысяч рублей дороже, чем Tech, и оценена в 2 994 900 рублей. А принципиальных отличий – два: подогрев рулевого колеса и телематический комплекс.

Телематика позволит запускать и глушить двигатель, настраивать автозапуск, включать и отключать сигнализацию и т.п., причем в первый год приложение для смартфона будет бесплатным, а затем потребуется ежемесячная оплата.

Кроме того, версии Tech и Tech Plus различаются по интерьеру: у новой топ-версии потолок обтянут черной тканью, из отделки исчезли вставки красного цвета, а в багажнике появилась шторка и изменился органайзер. По технической же части изменений никаких: 1.5 турбо на 181 л.с. и 280 Нм в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Но полноприводные Changan Uni-S обещаются в РФ до конца 2025 года.