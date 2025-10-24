Страховой парадокс: каско на китайские авто дороже, чем на европейские

Базовый тариф по каско для китайских моделей всегда выше, чем на европейские

Страхование подержанных автомобилей китайских брендов оказалось в среднем на 10-20% дороже, чем для сопоставимых по цене европейских, японских и корейских марок.

Совместное исследование страховой компании «Согласие» и онлайн-платформы Авито Авто, проведенное в 2025 году, выявило неочевидную для многих покупателей закономерность. Анализ популярных пар автомобилей с пробегом ценой от 2 до 3,5 миллионов рублей показал, что базовый тариф по каско для китайских моделей систематически выше.

Цифры и модели: наглядное сравнение

Вот как выглядит разница в стоимости страхования каско для конкретных пар автомобилей:

В сегменте 2,5 млн рублей: для Chery Tiggo 7 Pro Max базовый тариф составляет 3,42%, что при полной стоимости автомобиля дает цену полиса около 85 500 рублей в год. Для его прямого конкурента Toyota RAV4 при тарифе 3,37% страховка обойдется дешевле – примерно 84 250 рублей.

В сегменте 3,5 млн рублей: разрыв становится более ощутимым. Годовой полис для Voyah Free с тарифом 3,25% будет стоить 102 000 рублей. В то же время страхование BMW X3 с более низким тарифом 3,18% потребует 84 000 рублей. Таким образом, переплата за китайский кроссовер достигает 18 000 рублей ежегодно.

Главный фактор стоимости – частота обращений

Эксперты «Согласия» отмечают, что китайские втомобили демонстрируют более высокую частоту страховых случаев, что напрямую связано с резким ростом их парка на российских дорогах.

Страховая компания, видя большее количество убытков по определенной марке, закономерно повышает на нее тарифы для компенсации рисков.

При этом стоимость запчастей для китайских марок не является определяющим фактором, так как она сопоставима с традиционными брендами. Однако проблемы с логистикой и наличием деталей могут удлинять и удорожать ремонт.

Важный нюанс для водителей

Приведенные расчеты основаны на усредненных данных для водителя 42 лет со стажем 17 лет и хорошим коэффициентом бонус-малус (КБМ) 0,63. Для автовладельцев с плохой страховой историей, где ставка может быть повышена до максимальных 10%, абсолютные цифры становятся пугающими. Например, цена полиса каско для Geely Monjaro стоимостью 3 млн рублей в таком случае может достичь 300 000 рублей в год.